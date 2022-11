La última selfie de su vida: posó en una playa paradisiaca, pero cayó al precipicio

Un hombre, amante de tomarse selfies, perdió la vida tratando de conseguir la fotografía perfecta. La víctima fue identificada como Igor de Oliveira Rodrigues Dias, de 33 años de edad, quien falleció después de perder el equilibrio mientras intentaba capturar la imagen perfecta encima de unas rocas ubicadas a 12 metros de altura.

Los hechos se registraron en la playa de Joatinga, en Río de Janeiro, Brasil, el 10 de noviembre. De acuerdo con las autoridades de ese país, Igor estaba tratando de tomarse una selfie desde lo alto de una roca cuando cayó de al menos 12 metros de altura. Tras el accidente, el hombre sufrió heridas fatales y según los resultados de su autopsia murió luego de que se rompió la cabeza al pegarse con otra roca que se encontraba debajo.

El hombre perdió el equilibrio desde lo alto de una roca. Foto: Newsflash

Luego del accidente, equipos de emergencia acudieron a la zona, para tratar de ayudar a la víctima, pero sus esfuerzos no dieron resultado, ya que Igor perdió la vida de manera inmediata tras su caída. Para el levantamiento del cuerpo se utilizó un helicóptero, el cual ingresó a la popular zona turística.

Por los sucedidos, un portavoz del Departamento de Bomberos de Río de Janeiro, Fabio Contreiras, hizo un llamado a la población para que no se pusieran en situaciones de peligro por conseguir una fotografía para redes sociales, ya que podría terminar en tragedia, como el caso de Igor. "Siempre tenemos que estar seguros, nunca acercarnos al borde de las rocas, pedirle a alguien que tome una foto, si es necesario", dijo. Añadió que las personas "siempre deben buscar primero la seguridad y no arriesgar su vida por likes".

Familiares lamentan la muerte del hombre

La madre de la víctima, una mujer identificada como Luiza Rodrigues, de 60 años de edad, comentó ante medios locales que su hijo acababa de firmar el contrato para un nuevo trabajo, por lo que el día de los hechos se había reunido con otras personas para festejar su logro. "Salió con un amigo para tener una pequeña celebración en la playa. Hablé con él, le pregunté dónde estaba. Me respondió que estaba en la playa. Pero no sé por qué decidió escalar esa roca tan alta", sentenció la mujer.

Aparentemente el hombre estaba festejando por obtener un nuevo trabajo. Foto: Newsflash

Su madre también reveló que Igor era graduado de la Universidad Federal de Río de Janeiro y tenía dos títulos de posgrado. "Era hijo único, estudió, tenía toda una vida por delante y nos duele mucho su inesperada partida de este mundo. Tenía más cosas por dar y por hacer", finalizó.

Por su parte, el padre de la víctima, un hombre llamado Jonas Dias, dijo a los medios locales que no podía aceptar que su hijo ya no estaba en este mundo. "Él murió antes que yo y no lo acepto. Creo que todo hijo tiene que enterrar a su padre, y no el padre enterrar a su hijo. Fue una tragedia”, mencionó el hombre.

