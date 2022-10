Vladimir Putin cumplió 70 años y un presidente le dio un insólito regalo

En 2022 no ha habido día que Vladimir Putin no haya sido tema de conversación. El presidente de Rusia ha acaparado los reflectores desde febrero debido que ordenó desplegar a sus tropas en Ucrania, y desde entonces mucho se ha hablado de sus intenciones de desatar una guerra nuclear, de las supuestas enfermedades terminales que padecería y hasta una posible dimisión debido a que la operación militar en la nación ex soviética fracasó.

Sin embargo, este viernes 7 de octubre los que hablan de Vladimir Putin es porque el líder del Kremlin estuvo de fiesta por su cumpleaños número 70. El presidente ruso llega a sus primeras siete décadas de vida en medio de las condenas por la guerra, los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante la invasión, la anexión de cuatro territorios ucranianos a su país y una serie de sanciones impuestas por Occidente.

Sin embargo, lejos de la celebración, Putin dio de qué hablar hoy debido al inusual regalo de cumpleaños que le hizo uno de sus aliados. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, le regaló un tractor. No está del todo claro aún cómo respondió el ruso al presente, pero fue el propio gobierno bielorruso el que informó sobre el detalle.

El tractor que Lukashenko le regaló a Vladimir Putin. Foto: @BBeisner

¿Por qué un tractor?

Durante una reunión de mandatarios de algunas naciones que constituían la desaparecida Unión Soviética en el Palacio Konstantin en San Petersburgo, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko le entregó a Putin un certificado de regalo del vehículo:

"Se llama BELARUS. Es el mejor. Fue montado individualmente", dijo a la prensa el presidente bielorruso.

Los tractores son el orgullo de la industria bielorrusa desde la época soviética, incluso Lukashenko, un autócrata que gobierna Bielorrusia con mano de hierro desde hace casi tres décadas mientras cultiva una imagen de hombre del pueblo, dijo que en su jardín tiene un modelo similar al que le regaló a Putin que es en el que trabaja.

