Un rapero ruso se suicidó para evitar ir a la guerra y le dejó un poderoso mensaje a Putin

El rapero ruso Ivan Vitalievich Petunin mejor conocido como Walkie causó conmoción en las redes sociales luego de quitarse la vida para evitar ir a la guerra que se registra en Ucrania. Previo al suicidio, el músico difundió un fuerte mensaje en contra del gobierno del presidente Vladimir Putin.

“Todos nos hemos convertido en cautivos de un loco que nos da a elegir entre la cárcel o el Ejército, o la elección que yo hice”, dijo Walkie.

El músico ruso de 27 años de edad se quitó la vida el pasado viernes 30 de septiembre en la ciudad de Krasnodar en el sur de Rusia, según información del portal Daily Mail. “No estoy dispuesto a matar por ningún ideal” aseguró Walkie en el video que viralizó en las redes sociales.

“Si estás viendo este video, entonces ya no estoy vivo. No puedo tener un asesinato sobre mi conciencia y no quiero”, explicó Vitalievich cuyo cuerpo sin vida fue encontrado cerca de un edificio en la calle Kongressnaya.

Walkie fue soldado del Ejército ruso

Años atrás, Ivan Vitalievich sirvió en el Ejército de su país, tras dejar las filas fue tratado en un hospital psiquiátrico. En el mensaje que también fue una despedida para sus fans, afirmó: “Elijo quedarme en la historia para siempre, como un hombre que no apoyó lo que estaba pasando”.

En su discurso, Walkie indicó que no estaba listo para tomar las armas y matar a los de “su propia especie”: “No tengo derecho a apretar el gatillo”, acotó al dar su protesta final -como calificó su mensaje-, quien pensó que la movilización armada de Vladimir Putin pronto podría convertirse en un reclutamiento militar completo.

“Perdonenme seres queridos, pero a veces hay que morir por tus principios. Y de todos modos, mi última... mi última decisión es cómo moriré exactamente”, expresó el angustiado rapero.

Al respecto, la novia del joven suicida señaló que todo sucedió de manera inesperada, “siempre será una persona brillante y amable a la que le encantaba bromear”. Algunos usuarios en las redes enviaron mensajes de solidaridad para Ivan Vitalievich, tales como:

“Horrible. Otra víctima del régimen del Kremlin. Dios bendiga el alma de Ivan Petunin”.

“Este pobre niño. Nunca entenderé por qué Rusia, a lo largo de la historia, ha estado tan empeñada en destruir su futuro una y otra vez. ¿Imagínese lo que podría pasar en este país si apoyaran a sus personas más brillantes, valientes, creativas y progresistas?”, dijo otro tuitero.

El gobierno ucraniano afirma que alrededor de 30 mil 500 soldados rusos han muerto desde que comenzó la intervención rusa en aquel país el 24 de junio, según cifras reportadas hace cinco meses, mientras que el Pentágono afirma que entre 70 mil y 80 mil castrenses enviados por Putin han fallecido en la guerra.

Si sufres o conoces a alguien que necesita ayuda puedes llamar al número de atención telefónica Línea de la Vida 800 911 2000. Funciona las 24 horas de los 365 días del año a nivel nacional. Los especialistas te acompañan de manera personalizada dando seguimiento a tu necesidad hasta la conclusión de la misma.

