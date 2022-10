VIDEO | Trabajador de una guardería aterroriza a niños con una máscara de Halloween y causa indignación

Total indignación causaron una serie de videos en los que se ve a los empleados de una guardería de Mississippi, Estados Unidos, aterrorizar a los niños a su cargo usando máscaras del famoso personaje de la saga Scream, “Ghost Face''.

Los videos fueron tomados por otra trabajadora que quería evidenciar a sus compañeros y denunciar el maltrato que sufrían los menores, dentro del centro llamado Lil’ Blessings Childcare.

En las grabaciones se ve a los pequeños comiendo tranquilamente cuando llegan los empleados con las máscaras puestas y se acercan a los niños que comienzan a llorar asustados, algo que parece motivar a los adultos que realizan movimientos intimidatorios contra los infantes.

Otro video muestra cómo un niño corre aterrado y llorando y la persona enmascarada lo persigue, incluso la carga y lleva unos metros hasta dejarlo en el lugar donde estaba inicialmente.

La denuncia fue realizada el pasado mes de mayo, sin embargo, los videos se viralizaron recientemente causando indignación en todo Estados Unidos.

Cabe destacar que los directivos de la guardería tomaron cartas en el asunto y despidieron a cuatro personas, además iniciaron una investigación profunda de los hechos.

En medio de toda la polémica salieron defensores de los cuidadores asegurando que solo se trataba de una broma hacia los menores o un método alterno para lograr que los niños obedecieran, pero las autoridades informaron que sí se trata de un caso de violencia psicológica hacia los infantes.

De igual manera se dio a conocer que el Departamento del Sherif del condado de Monroe avanza en la investigación de la mano de la Fiscalía local, advirtiendo que el caso podría llegar a los estrados judiciales y que se podrían presentar cargos penales en contra de los responsables.

En este contexto se realizó un llamado a los padres de familia a no tomar la justicia en sus manos y confiar en las autoridades.

Sobre la persona que grabó los hechos aseguró que era una conducta que se repetía de manera constante y no era fácil de notar, por lo que decidió actuar contra los responsables. Tuvo que tomar los videos ella misma debido a que las cámaras de la guardería no funcionaban. Agregó que no se arrepiente pues hizo lo correcto.

DMGS

