Federica Quijano denuncia violencia psicológica en contra su hija en redes sociales: “Me encuentro furiosa”

Federica Quijano denunció a través de sus redes sociales que su hija, María, ha sido víctima de ciberacoso y discriminación por parte de una supuesta fanática, a quien le envió un contundente mensaje con el que exigió que dé la cara y pida una disculpa.

A través de sus historias en Instagram, la cantante compartió los mensajes que ha recibido su hija desde hace algunas semanas de una supuesta cuenta de fans, algo que logró molestarla y aseguró que tomará medidas para evitar que eso se repita.

“Me encuentro furiosa, decepcionada. Si alguien quiere afectarme a mí directo es muy injusto y muy vil que se vayan contra tus hijos”, dijo la cantante sobre la violencia psicológica de la que han sido víctimas sus hijos, María a quien adoptó en 2007 y Sebastián, que fue diagnosticado con autismo.

“Como pueden ver, como mamá jamás me he quedado callada de nada, pero mucho menos en este momento y voy a hacer todo lo que pueda para que esta persona le pida una disculpa a mi hija porque no nada más le escribió a una menor, también me escribió a mí”, detalló.

Apio Quijano defiende a su sobrina

La cantante pidió ayuda a sus seguidores para poder reportar la cuenta, pues aunque recibió un nuevo mensaje en el que el usuario asegura que habría sido su sobrina la responsable, hará lo posible para evitar que suceda nuevamente.

“Ten los pantalones para decir ‘sí fui yo y es lo que creo’ y no vuelvas a insultar a mis hijos jamás. ¡No te metas con mis hijos jamás!”, es el contundente mensaje que envió Federica Quijano a quien ha acosado a su hija a través de redes sociales.

Apio Quijano también compartió un mensaje a través de su cuenta de Instagram donde se muestra molesto y afectado por lo ocurrido a su sobrina: “Estoy muy molesto, no sé, ¿ustedes qué harían?”.

“Siendo una figura púbica estamos acostumbrados a que nos despedacen en los medios, pero cuando no tiene nada que ver y que les digan esas cosas, no se vale. Estoy sacado de onda, dolido, no sé qué sentir. Creo que no deben de haber personas así”, dijo.

