VIDEO | Un maestro estalló porque sus alumnos no saben sumar ni restar: "Los responsables son los papás"

El video de un hombre, que presume ser un profesor de contabilidad de una Escuela Superior, se ha popularizado en redes sociales, esto debido a los fuertes comentarios que lanzó en contra de los padres de familia de la nueva escuela en la que trabaja. El docente, identificado como Jaime Fontanet, de Puerto Rico, explicó que lleva ocho años trabajando en el sistema educativo y que nunca se había sentido tan frustrado como hasta ahora, cuando comenzó a impartir clases en tres grados distintos y descubrió que los estudiantes no podían resolver ecuaciones sencillas como sumas y restas.

De acuerdo con su testimonio, compartido en una grabación, Fontanet ha trabajado como docente por ocho años, además, destacó que cuenta con su propio negocio de contabilidad. El maestro detalló que a lo largo de su carrera se ha encargado de compartir su conocimiento con los estudiantes, a quienes les enseña como funciona el mundo laboral; sin embargo, a mitad del clip el hombre se mostró furioso al mencionar que muchos de sus alumnos no saben cómo realizar sumas, restas y ecuaciones sencillas.

El docente aseguró que los estudiantes no ponen atención por el teléfono celular. Foto: Pixabay

El docente señaló que actualmente imparte clases en 10, 11 y 12 grado, pero se ha percatado de que los alumnos de los tres niveles tienen algo en común: no saben sumar ni restar.“¿Qué está pasando? Hay estudiantes que no saben restar y sumar. ¿Cómo voy a cubrir la materia de contabilidad si ellos no saben sumar y restar?”, mencionó el docente gritando ante la cámara que lo grababa.

Segundos más tarde, Jaime Fontanet aclaró que su molestia no es en contra de los jóvenes que no saben realizar ecuaciones básicas, sino que va enfocada a los padres de familia, a quienes catalogó como los “culpables” por las deficiencias educativas de los estudiantes. “Aquí los verdaderos responsables son los papás”, dijo el maestro.

“¿Tu papá qué has hecho con tus hijos? ¿Quién está criando a los hijos que están ahora en la escuela? ¿TikTok, Instagram, Facebook, Fortnite, Clash of Clans, qué más? Llegan a los restaurantes y están todos con los teléfonos, ni hablan entre sí. Dentro del salón tengo que quitar los teléfonos para poder dar clase. Hay tiempo para todo, pero tu papá que me estás escuchando, tienes que trabajar en tu casa con ellos”, sentenció el docente.

El docente pide que los padres de familia pongan atención a los comportamientos de sus hijos. Foto: Pixabay.

Añadió como ejemplo el caso de su hija de 4 años, quien presuntamente ya sabría contar y hablar en inglés pese a su corta edad; el docente añadió que la comparativa solo se hizo para que los padres de familia vean que sí es posible criar y educar a los niños lejos de las redes sociales, para que ellos crezcan de forma sana y utilizando sus mentes.

Finalmente, el profesor reconoció que hubo retrasos educativos como una consecuencia de la pandemia por COVID-19, pero no consideró que este motivo fuera suficiente para que los alumnos no sepan sumar ni restar.

“Ellos no tienen la culpa. Son los padres. Hay un chorrete de padres”, arremetió Jaime Fontanet en su video viral.

