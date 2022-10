VIDEO: profesor corta el cabello de sus alumnos "para disciplinarlos" y causa indignación en redes

En redes sociales se ha viralizado un polémico video donde un profesor de Educación Física le corta el cabello y las patillas a los estudiantes de una escuela. Los hechos ocurrieron en el colegio Ramón Barga Naranjo, ubicado en Quito, Ecuador. Presuntamente el clip fuer grabado el pasado mes de marzo, sin embargo, las imágenes tomaron relevancia en fechas recientes y han causado un fuerte debate en las plataformas digitales.

A través de la grabación se observa al maestro de Cultura Física (Educación Física), con las tijeras en la mano; por su parte, los jóvenes alumnos se colocan en fila para que les pueda cortar el cabello. En las imágenes se observa cómo el docente procede a quitarles las patillas y el cabello largo.

El docente fue suspendido. Foto: captura de pantalla

Los estudiantes no parecen mostrar resistencia al corte de cabello; no obstante, diversos internautas han denunciado que los menores estaban siendo castigados por el docente, por lo que no tenían otra opción más que aceptar la sanción impuesta por su maestro. De igual manera, en el clip se aprecia cómo los alumnos solo agachan la cabeza cerca de un bote de basura para que el cabello caiga sobre ellos.

Los jóvenes que se encuentran en la fila, para que su cabello sea cortado, únicamente observan al docente y se tocan sus largas cabelleras, una acción que los internautas tomaron para argumentar que los estudiantes no querían cortar sus melenas. "Lamentable lo que hace este señor, quién se cree para decirles cómo llevar el cabello", escribió un usuario de redes sociales.

Los jóvenes no se veían felices con el corte de cabello. Foto: captura de pantalla

Luego de que el clip se popularizara, diversas personas salieron a defender al maestro, mientras que otros usuarios se mostraron inconformes con el método de enseñanza del docente. "No debe cortarles en cabello sin su consentimiento, está abusando de su poder", dijo otro internauta.

Al respecto, el director de la escuela confirmó, ante medios de comunicación, que se tomaron medidas contra el profesor y lo suspendieron de su puesto; además, está siendo investigado por la Dirección Distrital del Ministerio de Educación de aquel país, esto porque “cortar el cabello a un estudiante de forma arbitraria” incurre en una “vulneración de la imagen, dignidad y de los derechos”, según dijo Héctor Tapia, director provincial de la Coordinadora Andina de Derechos Humanos.

