Mujer pierde el cartílago de su nariz al hacerse prueba de Covid-19

Una mujer perdió el cartílago de la nariz luego de someterse a un hisopado para saber si tenía Covid-19. La afectada asegura que el personal de la clínica privada a la que acudió le realizó mal la prueba, lo cual le derivó en una infección grave que se “comió” parte de su órgano respiratorio. Todo ocurrió en Caleta Olivia, Santa Cruz, Argentina.

Caludia Serran contó que todo comenzó en agosto de 2021, cuando para saber si había sido infectada con el SARS-Cov-2 se realizó un test en un establecimiento privado, ya que es acompañante terapéutico y necesitaba ser negativa para seguir trabajando. Desde ese día comenzó a sentir malestar.

Foto: Especial.

“Me empezó a picar, a molestar. Me entregaron el negativo. Al pasar los días la molestia persistía, pero el doctor me dijo que era normal. Me salía una especie de sangre gelatinosa constantemente y se me estaba brotando la cara”, comentó. Más tarde la nariz se le puso roja y acudió a un hospital, donde se dieron cuenta que tenía aproximadamente cuatro o cinco centímetros de dilatación en la fosa nasal.

Tendrá que someterse a una operación

Desafortunadamente perdió su cartílago, pues el tratamiento que recibió no fue el adecuado y los medicamentos le provocaron más problemas, “llegué a tener 18 mil glóbulos blancos, con una anemia crónica. Se me habían reventado todas las venas y soy alérgica a la penicilina, ya no recibía más antibióticos porque me lastimaron muchísimo los brazos”, detalló

Tiene que someterse a una operación estética, pero por el momento no se le puede practicar, puesto que la infección persiste, además de que no ha encontrado un médico calificado para realizar la tarea. Necesito una reconstrucción de cartílago. Mi nariz está indefensa, por lo tanto mi sistema de defensas está bajo. En esta pandemia es una verdadera urgencia”, mencionó a medios locales.

SIGUE LEYENDO...

Moderna prepara vacuna contra flurona y Covid-19; estará lista para el 2023