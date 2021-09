EU planea estrategia para aplicar vacunas de refuerzo contra Covid-19

El jueves 23 de septiembre, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó las vacunas de refuerzo elaboradas por Pfizer en personas mayores de 65 años, pues éste grupo de edad está en riesgo de sufrir enfermedades severas. Además, también estará disponible para las personas profesionales de la salud y aquellas que tengan una mayor probabilidad de contraer la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV-2.

A pesar de lo que podría parecer una buena noticia en materia de salud, no todo está resuelto, pues son los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) quienes tienen la responsabilidad de decidir quién recibe la tercera dosis de la vacuna contra Covid-19. El tema será debatido este jueves 24 de septiembre por parte de las autoridades estadounidenses.

Se aprobó la tercera dosis de la vacuna Pfizer. Foto: AFP

¿Habrá una tercera dosis en Estados Unidos?

De acuerdo con Associated Press (AP), la junta asesora de los CDC votará este jueves respecto a quiénes de las 26 millones de personas que recibieron la inoculación en Estados Unidos podrán recibir una tercera dosis. Por lo pronto, se plantea como parámetro que la vacuna fuera recibida hace al menos seis meses. A partir de esto, las personas responsables de la decisión debatirán respecto a los planes que se ejecutarán para ofrecer vacunas de refuerzo a la población.

De aprobarse, Estados Unidos seguiría los pasos de países como Gran Bretaña e Israel, donde continúan aplicándose vacunas de refuerzo, a pesar de la opinión emitida por la Organización Mundial de la Salud. El organismo internacional aseguró que una tercera dosis de la vacuna contra Covid-19 no era prioridad, pues había países que todavía no aplicaban ni siquiera la primera dosis a los grupos vulnerables.

La OMS se pronunció en contra de una tercera dosis. Foto: AFP

¿Cuál es la prioridad?

Según Rochelle Walensky, directora de los CDC, la prioridad es vacunar a todas las personas que aún no estén inmunizadas contra el virus SARS-CoV-2 no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero. De acuerdo con la junta asesora, los datos recabados sobre las inyecciones de refuerzo, a pesar de no ser perfectos, ofrecen un panorama claro, mismo que se considerará para tomar una decisión.

Una de las preocupaciones más grandes de las personas especialistas es la manera en que se enfrentará la próxima fase de la pandemia, lo que ha ocasionado la confusión de millones de personas, especialmente para quienes no recibieron el biológico elaborado por Pfizer. Hasta el momento, el gobierno no ha considerado una aplicación extra de marcas como Moderna o Johnson & Johnson, por lo que se desconoce más información sobre el tema.