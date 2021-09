México celebra en Italia el aniversario de su Independencia

El embajador de México ante Italia, Carlos García de Alba celebró el 211 aniversario de la Independencia de México de los españoles, donde expresaría que “hay un enorme potencial por continuar reforzando la relación, por crear más futuro de México con Italia y de Italia con México”.

El embajador recordó que el año pasado por la pandemia, la celebración tuvo que llevarse de manera privada enviando sólo un mensaje a través de los medios virtuales, señalando que la pandemia no ha terminado, invitando a vacunarse a todos las personas.

“Tengo muchos gritos que he dado, todos emotivos, todos especiales, todos diferentes, pero este tenía mucho significado, pues covid, 200 años de independencia, no es cualquier aniversario, y desde luego una buena convocatoria que debemos estar orgullosos, porque creo que si logramos convocar calidad y cantidad, así que sí, me emocionó dar el grito aquí en Roma”, dijo.