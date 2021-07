¿Por qué se está aplicando una tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19? ¿Es necesaria?

Desde que inició la pandemia por coronavirus, las farmacétucias Pfizer y BioNTech trabajaron a marchas forzadas para desarrollar la vacuna contra covid-19, y fue en noviembre cuando los ensayos clínicos demostraron una eficacia de más del 91 por ciento para prevenir el contagio del Sars-Cov-2 tras la administración de dos dosis. A pesar de esto, los desarrolladores de las farmacéuticas aseguran que se deberá administrar una tercera dosis tras el aumento de casos en el mundo y la propagación de nuevas variantes.

Aunque a nivel mundial se han aplicado más de mil millones de vacunas de Pfizer/BioNTech, las nuevas variantes del virus como la Delta preocupan a los gobiernos y a la comunidad científica por su peligrosidad y alcance, por lo que se han visto obligados a reforzar las medidas sanitarias y buscar administrar una tercera dosis a pacientes con más riesgo inmunológico a pedido de las farmacéuticas.

Pfizer/BioNTech piden tercera dosis de refuerzo

Las farmacéuticas Pfizer y BioNTech anunciaron el pasado 8 de julio que buscarían la autorización del uso de una tercera dosis de su vacuna para reforzar la inmunidad, pues la variante Delta podría disminuir su eficacia de más del 90 por ciento al 64 por ciento.

Con la tercera dosis de la vacuna administrada de seis a 12 meses después de la segunda, la eficacia podría aumentar de nuevo y proteger casi en su totalidad contra la variante Delta y las nuevas cepas que puedan surgir con el paso de los meses.

AstraZeneca lo analiza

Por otro lado, AstraZeneca y la Universidad de Oxford analizan la posibilidad de administrar una tercera dosis de su vacuna contra Covid-19, pero aseguran que aún no hay datos suficientes para saber si realmente se necesita un refuerzo, por lo que seguirán estudiando los efectos para tomar una decisión en los próximos meses.

La OMS no lo recomienda

Para la Organización Mundial de la Salud, una dosis de refuerzo de la vacuna contra covid-19 es innecesaria e incluso peligrosa, pues si bien no se han registrado efectos adversos después de recibir un refuerzo, pondría en riesgo a los países pobres que no han podido inmunizar a su población; por ello pidió a las farmacéuticas y gobiernos priorizar la vacunación a quienes no han recibido ninguna dosis, así como a personas de alto riesgo.

Además consideran que no hay pruebas científicas de que una tercera dosis sea necesaria en este momento, ya que si bien ha habido un aumento de contagios, las muertes y hospitalizaciones no han incrementado.

En países como Israel se vacunó a más del 50 por ciento de la población a mediados de diciembre, pero los ministerios de salud autorizaron el uso de una tercera dosis para aquellos que no han respondido bien a la vacuna, no han generado anticuerpos o tienen enfermedades graves, por ello Estados Unidos y el Reino Unido buscan la autorización para aplicar el refuerzo de la vacuna anticovid de Pfizer/BioNTech y se espera que algunos países de la Unión Europea se unan para administrar la tercera dosis después de seis meses de haber aplicado la segunda.