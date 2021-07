Manifestaciones en Cuba son resultado de la represión por más de 60 años en la isla, asegura experto en geopolítica

Este domingo, Cuba vivió la mayor protesta masiva de su historia reciente, ya que por primera vez en más de 60 años, miles de ciudadanos tomaron las calles para protestar contra el gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel.

De acuerdo con el especialista en geopolítica Agustin Antonetti, estas protestas no surgieron de un día para otro, son producto de una represión interna que han vivido los cubanos por más de 60 años "de sufrimiento, pobreza, malas condiciones de vida, de censura, estamos hablando de la dictadura más larga de América Latina".

Explicó que aunque la Isla comercia con más de 100 países en el mundo, vive un embargo económico, que no incluye medicinas ni alimentos, e incluso Estados Unidos es el país con el que más comercia; sin embargo, las protestas sociales que han recorrido el mundo, son el reflejo del cansancio del pueblo cubano, que pide libertad.

El también activista por los derechos humanos destacó que se trata de la manifestación más grande, desde el Maleconazo realizado en 1994, y se debe, principalmente, al apoyo internacional que se ha dado a los ciudadanos cubanos.

"Si recordamos el pasado, esto era imposible, la gran represión del régimen cubano que se da día a día, principalmente, por el gran apoyo, una gran campaña en las últimas semanas, visibilizando el tema de Cuba. Eso ayudó mucho porque la gente sabe que no está sola", afirmó en entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.

El miedo entre los ciudadanos

Antonetti dijo que aunque la mayoría de la población en Cuba no está de acuerdo con la dictadura, el miedo es la causa de que no se sumen más personas a las protestas, porque "todo está controlado por el Estado, se realizan secuestros de los opositores, de los que piensan diferente, puedes perder tu trabajo por pronunciarte, no hay libertad de expresión".

Sin embargo, aseguró que las protestas que se iniciaron en la ciudad de San Antonio de los Baños, en el suroeste de La Habana, y luego se extendieron, es un gran logro para el pueblo cubano, que muestran que se va perdiendo el miedo.