Harvey Weinstein será trasladado en julio a California para enfrentar más cargos

Un juez federal dictaminó este martes que el productor de cine Harvey Weinstein sea trasladado durante las dos primeras semanas de julio a California, Estado en el que enfrenta otros cargos similares de los que ha sido ya condenado en Nueva York.



El juez de la corte del condado de Erie, en Nueva York, Kenneth Case, desestimó así la petición del equipo legal de Weinstein, que pretendía evitar el traslado a Los Ángeles, según medios de comunicación locales.



Case rechazó una moción para bloquear el traslado del magnate que se basaba principalmente en que la Oficina del Fiscal de distrito del condado de Los Ángeles había presentado documentos "erróneos" para reclamar su custodia.



Weinstein, que está cumpliendo una condena de 23 años de prisión en Nueva York por varios delitos sexuales, ha sido acusado de otros 11 cargos similares en el condado de Los Ángeles.



De acuerdo a medios especializados, Weinstein, de 69 años, se conectó a la audiencia virtual de este martes desde el Centro Correccional Wende, una prisión de máxima seguridad en Nueva York.

Weinstein en prisión por agresión sexual

El que fuera el productor más poderoso de Hollywood fue condenado a 23 años en marzo de 2020 por violación y agresión sexual en Nueva York, lo que fue considerado como una victoria para el movimiento #MeToo, que creció en paralelo al escándalo Weinstein, con más de 80 mujeres acusándolo de comportamientos sexuales inapropiados.



Poco después de recibir la sentencia fue acusado por la Fiscalía de Los Ángeles de otros delitos sexuales y este pasado 12 de abril se le imputaron nuevos cargos, hasta un total de once.



Si es declarado culpable de esos cargos podría recibir una condena de hasta 140 años de cárcel, que se sumarían a los 23 ya dictaminados en Nueva York.



Los once cargos por los que está acusado en California se refieren a hechos ocurridos entre 2004 y 2005 que forman parte de un sumario secreto.



La defensa de Weinstein, que siempre ha mantenido su inocencia, ha apelado su condena actual alegando que no tuvo un juicio justo, y también ha intentado retrasar su traslado a California argumentando que su deteriorado estado de salud le impediría cruzar Estados Unidos de costa a costa.

Por EFE

