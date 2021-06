Manada de elefantes en China se ha convertido en el 'show' favorito de la gente; millones la siguen por internet

Millones de personas pueden ver en la televisión china a la manada de 15 elefantes que ha caminado por cientos de kilómetros sin rumbo aparente, pues las autoridades dispusieron una docena de drones para vigilar a los paquidermos.

Durante más de una semana, China ha estado al pendiente de estos animales que se dirigen al norte de China y que en su camino ha causado daños en ciudades y terrenos de siembra. Ahora, millones de personas han sintonizado las transmisiones en directo de los elefantes, que han recorrido más de 500 kilómetros por todo el país desde que se escaparon de una reserva natural en el sur del país el año pasado.

Y en internet las personas han seguido con atención cómo los elefantes pisoteaban los cultivos, causando daños por más de un millón de dólares, y recorrían los pueblos, forzando a los residentes a permanecer en sus casas, pues en sí su caso es muy interesante.

Surgen favoritos en las transmisiones

Los residentes están especialmente encantados con las tres crías del grupo, incluida una que nació durante el épico viaje.Más de 8 millones de personas vieron un video grabado esta semana en el que se veía a una cría que quedó atrapada bajo un elefante adulto durante una siesta en grupo cerca de la ciudad de Kunming, en la provincia suroccidental de Yunnan.

Ese video no es el único que se ha viralizado, pero eso no ha servido más que para hacer más populares a los elefantes. Y es que todavía no está claro por qué los elefantes están viajando hacia el norte. Algunos han planteado que la disminución de la selva tropical en su hogar puede haber provocado el éxodo. Otros dicen que simplemente podrían estar perdidos, algo que también preocupa a los aficionados y a los científicos.

Los biólogos ven la situación como una advertencia de lo que ocurre cuando se degradan los hábitats de estos animales. Los elefantes asiáticos se consideran una especie protegida en China. Alrededor de 300 de ellos viven en Yunnan, según Xinhua. No es un secreto que en las últimas décadas la agricultura ha acabado con terrenos silvestres.

