¡CERO casos Covid-19! TODOS los PAÍSES que NO tienen ningún paciente infectado de coronavirus

La pandemia del Covid-19 azotó a todo el mundo desde el 2020 y a principios del 2021 las campañas de vacunación y las medidas para evitar que el virus se propagara hicieron que en algunos países por fin estén libres del SARS-CoV-2 o incluso en algunos casos, aún no confirmados, nunca se infectaran.

Según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) existen casos bajos, por primera vez en un año, alrededor de todo el mundo. Incluso a la que llamaron como la cuarta ola de contagios en Estados Unidos, quedó diluida gracias a las vacunas contra el virus.

El otro lado de la moneda, aunque no lo creas, es que existen varios lugares con un índice cero en los casos Covid-19. De acuerdo con la OMS, la mayoría de estos países están ubicados en los océanos Pacífico y Atlántico. OJO, existen lugares del continente asiático que aún causan duda debido a que aún existe escepticismo en sus registros.

Aquí te dejamos la LISTA completa:

Tavalu

Tuvalu, llamadas Islas Ellice hasta 1974, es uno de los cuatro países que forman la Polinesia o uno de los catorce que conforman Oceanía. Su capital es Funafuti.

Hay que recalcar que en este lugar solo hay 10 mil habitantes y según sus reportes, no hay casos Covid-19 gracias a las cuarentenas obligatorias y cierres completos de fronteras que decretaron.

miren acabo de encontrar un pais que se llama tavalu y queda en el medio de la nada alejado de todo, tiene 10 mil habitantes y es re lindo quien se muda conmigo eS UNA ISLA DE DOS CENTIMETROS pero si nos apretamos entramos pic.twitter.com/snkzfgebmJ — feli martinez (@felimartinezr) October 29, 2018

Turkmenistán

Turkmenistán​ es un país ubicado en Asia Central y que se limita al noroeste con Kazajistán, al norte y noreste con Uzbekistán, al suroeste con Irán, al sureste con Afganistán , es considerado como un Estado sin salida al mar.

ATENCIÓN según sus autoridades, desde que inició el Covid-19 no tienen registro de ninguna persona infectada del virus del SARS-CoV-2.

Entre las restricciones que hicieron en aquel país están los viajes comerciales, eventos religiosos masivos, uso obligatorio de cubrebocas y distanciamiento social.

Tonga

Tonga es un reino polinesio de más de 170 islas del Pacífico Sur, muchas de ellas deshabitadas y en su mayoría bordeadas de playas blancas y arrecifes de coral.

Sólo 36 de sus islas están habitadas y todas son libres de Covid-19 hasta los más recientes reportes, esto se debe a que el país restringió las llegadas de todos los cruceros, cerró aeropuertos y se instituyó un bloqueo nacional.

Tonga, oficialmente Reino de Tonga, es un país de Oceanía integrado dentro de la Polinesia y constituido como una monarquía parlamentaria. Supera los cien mil habitantes y en 2018 su PIB alcanzaba los 413M.€, todavía lejos de los 450M.€ que Guardiola ha gastado en defensas. pic.twitter.com/BYoRHWziMZ — Usuario Arroba (@Mongolear) September 28, 2020

Corea del Norte

Esta es una de las naciones no insulares que más levanta sospecha debido a que, según Kim Jong-un no registrar ningún contagio desde que inició la pandemia del Covid-19; sin embargo, la OMS no ha logrado y tal vez nunca lo haga, acceder a los documentos, del país.

Acá los otros exonerados: Tokelau, Santa Elena, Islas Pitcairn, Palau, Niue, Nauru, Kiribati, Estados Federados de Micronesia, Islas Cook y Samoa Americana .

