Novia visita a su mamá en el hospital para recibir la bendición antes de su boda: FOTOS

Para algunas mujeres su enlace matrimonial es la fecha más especial y quieren compartirlo con su familia, sin embargo, no siempre es posible. Esto fue lo que le pasó a Verónica Nunes Carmo, quien tuvo que ir hasta un hospital para que su madre le diera la bendición antes de su boda.

Los hechos ocurrieron Belo Horizonte, Brasil, donde una novia llamó la atención al ingresar a un hospital local. En el lugar se encontraba, Maria Monica, madre de Verónica y quien se encontraba recuperándose fractura de fémur tras un accidente doméstico.

De acuerdo a BHAZ, la madre de la novia padece una diabetes grave que la dejó casi ciega y ha sufrido varias incidentes que la han llevado a la clínica, sin embargo, esta vez se encontraba en estado óptimo para acompañar a su única hija en el momento más importante de su vida.

A días del evento, Nunes se mostraba triste por la situación con su madre, así que su futuro esposo Saulo, se dispuso a realizar este encuentro. “Hablé con el personal del hospital para ver si mi mujer podía visitar a su madre vestida de novia”, dijo.

El hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, de Barreiro,- lugar en donde se encuentra Maria- accedió a que su hija acudiera a visitar a su madre portando el traje que usaría en su boda.

"Cuando entré en la habitación mi madre me dijo: 'Hija, estás aquí'. Dije que no me casaría antes de verla y pediría su bendición. Le pedí que me tocara el vestido para sentir lo hermoso que se veía. Yo era la sensación del hospital", detalló la novia agradecida porque su mamá les dio la bendición

El emotivo encuentro entre madre e hija fue capturado por el fotógrafo Stenyo Gurgel, quien publicó las fotos en su cuenta de Instagram y dio a conocer la conmovedora historia.

Verónica es muy cercana a su madre y así lo refleja en su cuenta de Instagram donde comparte imágenes juntas. “Hoy es el día de este corazoncito en forma de madre. Dios no podría haber elegido otra mejor para darme la vida. Es un ejemplo de amor, paciencia, fuerza y sobre todo de fe. Ella tiene la risa más agradable del mundo. Mirarla me da valor para seguir adelante y enfrentarme a cualquier cosa. Ella me hace querer ser mejor persona”, escribió Nunes en un posteo.

mfa