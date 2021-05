Chicago: Liberan MIL gatos salvajes para combatir la plaga de ratas

Chicago está sufriendo una infestación de ratas por toda la ciudad, una vez más, por lo que un refugio de animales soltó a mil gatos salvajes para combatir contra los roedores urbanos, esto como parte de un programa que comenzó desde el 2012, donde los gatos son los que terminan con el gran número de ratas.

El "Tree House Humane Society" creó el programa "Cat at Work" en 2012 con la intención de acabar con la plaga de ratas, ya que llegó un punto en el que la gente se quejaba porque las ratas pasaban por arriba de sus pies, por lo que se liberan gatos para que disminuyan el nivel de roedores en la ciudad de los vientos.

Sarah Liss, de Tree House, explicó que antes de los gatos, los clientes se quejaban por salir de casa y tener roedores caminando sobre sus pies, tema que terminó gracias a la liberación de los gatos salvajes que se liberan cada año desde hace 9 años.

Qué tipo de gatos se liberan

El refugio de animales rescata gatos de la calle y todos aquellos que son demasiados salvajes para para tener un hogar, los castras o esterilizan y luego los vuelven a soltar a las calles para que se encarguen de los roedores.

Lo que se hace con estos gatos es que se van colocando estratégicamente en zonas residenciales o comerciales para que estos vayan haciendo un trabajo de control de ratas ecológico. Dentro del plan, son los mismos vecinos o dueños de negocios los que les brindan comida, agua y refugio a los gatos que se sueltan en las distintas zonas.

¿Los gatos comen ratas?

La realidad es que los felinos que se liberan no comen a los roedores, pero lo que hacen es que su presencia es la que hace que las ratas no aparezcan en estas zonas, esto a través de las feromonas. En determinado momento los gatos podrían llegar a matar a algunas ratas, pero no es algo que ocurran con facilidad con el paso del tiempo.

