Harry REGRESA a Inglaterra al FUNERAL del príncipe Felipe, tras "pelea" con la Reina Isabel II; ¿Meghan Markle lo acompañará?

La muerte del príncipe Felipe de Edimburgo causó un gran revuelo entre la familia real inglesa, y sus efectos podrían hacer que el príncipe Harry regrese a su país, para acompañar a su abuela durante el duelo.

De acuerdo con The New York Post, una fuente cercana a la monarquía y al príncipe aseguró que el hijo de la fallecida princesa Diana ya está buscando la forma de viajar a Reino Unido para acudir a los servicios y el funeral del esposo de la reina Isabel II.

“Harry era muy cercano a su abuelo. Él por supuesto estará allí, sin importar cuán difíciles sean las relaciones entre los Sussex y la familia”, aseguró la fuente.

Además, el medio sostuvo que lo único que está esperando para poder tomar el avión es una aprobación por parte del equipo médico, así como conseguir los requisitos que se requieren para volar, a causa de la pandemia.

Foto: AP

¿Irá Meghan Markle?

Luego de su entrevista con Oprah Winfrey en la que la exactriz señaló a la familia real británica de ser racistas, la reina Isabel II emitió un comunicado en el que aseguró que revisaría sus acusaciones para verificar que esto no volviera a suceder.

Sin embargo, la relación entre la monarca y la esposa de Harry no está del todo clara, y la fuente que habló con The Washington Post no mencionó en ningún momento que Markle tuviera planes de acompañar a su marido. Además, Meghan actualmente está embarazada por lo que un viaje podría no ser lo más recomendable en su estado.

Por otro lado, el propio hijo de Lady Di confesó a James Corden en una entrevista, que él era muy cercano a sus abuelos y que, aunque vivían en California, seguían manteniendo la comunicación constante a través de videollamadas.

“Los hemos [llamado por] Zoom unas cuantas veces. Ellos han visto a Archie corriendo por ahí”, aseguró Harry.

El funeral del príncipe Felipe de Edimburgo se llevará a cabo en el castillo de Windsor, y también habrá una ceremonia en su honor en la capilla de San Jorge, donde Harry y Meghan Markle se casaron en 2018.

acmg