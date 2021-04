Ellos son los 3 ASTRONAUTAS que viajarán al espacio este 9 de abril

Este 9 de abril, será lanzada al espacio la expedición 65 hacía la Estación Espacial Internacional y a bordo viajarán 3 astronautas, aquí te contamos de qué se trata.

A bordo de esta expedición viajarán 3 astronautas, uno de ellos es de origen estadounidense y los otros dos son rusos.

Los astronautas son identificados como Mark Vande Hei, ingeniero de vuelo de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

Asimismo, Oleg Novitskiy y Pyotr Dubrovnik, ambos cosmonautas rusos del Roscosmos acompañarán al ingeniero estadounidense.

Los tres viajaran a su destino a través de una nave de Soyuz desde Kazajstán tras un entrenamiento arduo que les ayudará a sobrevivir durante meses en el espacio.

Se espera que luego de su despegue su nave tarde alrededor de 3 horas en llegar a la Estación Espacial Internacional, donde los recibirán para que sus compañeros de la expedición 64 lleguen.

Three Exp 65 crewmates are in Kazakhstan in final training for an April 9 launch aboard the Soyuz MS-18 crew ship to the station. More pix... https://t.co/ivyIuyvnkf pic.twitter.com/MxW33XU0jN