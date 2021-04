Flaquea respaldo a las normas migratorias impuestas por Joe Biden

La mayoría de los estadounidenses desaprueba la respuesta del presidente Joe Biden a la llegada de niños migrantes no acompañados y el respaldo al mandatario en el tema migratorio en general es inferior comparado con otros asuntos, según una encuesta.

El sondeo de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research muestra que el problema de los menores que llegan solos a la frontera con México es una de las preocupaciones más altas de los ciudadanos dentro del tema migratorio: 59% afirma que debe ser una máxima prioridad atender a estos niños, mientras que 65% dice lo mismo respecto de la reunificación de familias separadas.

40% de la ciudadanía desaprueba el manejo que Biden le ha dado al tema de los niños que llegan solos, comparado con 24% que aprueban. 35% dijo no tener una opinión al respecto.

Mientras, 42% de estadounidenses aprueba el manejo en general del tema migratorio por parte de Biden y 44% avala sus políticas de seguridad fronteriza. Son cifras inferiores a 61% que aprueba su gestión.

Por otra parte, el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, arremetió contra Biden, demócratas y compañías por rechazar las nuevas normas electorales en Georgia, que limitan el derecho a voto.

"Biden ha afirmado que los debates a nivel estatal sobre los procedimientos para votar son peores que Jim Crow o que 'Jim Crow con esteroides'. Nadie lo cree", dijo.

AP y EFE

dza