Tras ASALTO, dueño de restaurante le ofrece TRABAJO al DELINCUENTE; ésta es la historia

Aún hay muchas personas que no pierden la fe en la humanidad a pesar de ser víctimas de crímenes. El caso de un empresario en Estados Unidos ha llamado la atención de sus clientes y de los ciudadanos, pues tras sufrir un robo, él mismo le ofreció empleo al ladrón que lo cometió para ayudarlo a salir de la vida delictiva.

Carl Wallace es el hombre que hizo esta peculiar oferta. Él es dueño de un restaurante de burritos llamado Diablo's Southwest Grill, ubicado en la ciudad de Augusta, Georgia, que fue invadido el pasado sábado a las 4 a.m. por un sujeto encapuchado.

El criminal rompió una puerta de cristal para poder ingresar al establecimiento. Una vez ahí, buscó el dinero pero no lo encontró, pues el propietario lo guarda en una caja fuerte para evitar percances. El hombre fue captado por las cámaras de seguridad mientras huía del lugar con las manos vacías.

Foto: Diablo's Southwest Grill

Wallace se enteró de la irrupción poco más tarde, pero decidió no denunciar el hecho a la policía. En cambio, publicó las imágenes que muestran los daños que sufrió su negocio en su cuenta de Facebook e incluyó un mensaje dirigido al responsable:

"Para el ladrón que está luchando claramente con decisiones de vida o teniendo problemas de dinero... por favor, pasa por una solicitud de trabajo. Hay mejores oportunidades ahí fuera que este camino que has elegido. Sin policía, sin preguntas. Vamos a sentarnos y hablar de cómo podríamos ayudarte y arreglar el camino en el que estás. Sinceramente, Carl".

Foto: Diablo's Southwest Grill

El empresario incluyó su número telefónico para que el sujeto pueda comunicarse directamente con él, asegurándole que no tomará represalias en su contra, pues está consciente de que muchas personas se vuelven delincuentes al no encontrar otra forma de mantenerse y sobrevivir. Además, asegura que el arresto no solucionaría nada. Por ello, le ayudará a reformar su camino para que no tenga que volver a recurrir al crimen.

La publicación rápidamente se hizo viral y muchos internautas expresaron su admiración hacia Wallace por esta noble acción. Él agradeció los comentarios y reiteró su compromiso de emplear al ladrón argumentando que:

"El amor, la bondad y el perdón siempre serán una mejor solución que el odio" expresó.

Hasta ahora, el sujeto no ha respondido a la oferta de trabajo pero el dueño del restaurante mantiene la esperanza de que sea aceptada y así mostrar que puede ser una gran solución para reducir los delitos menores.

DFC