Algo EXTRAÑO está pasando en el JUICIO de Dereck Chauvin por la muerte de George Floyd; esta es la prueba

El juicio de Derek Chauvin, el policía que fue acusado de causar la muerte de George Floyd al hincarse sobre su cuello, está causando revuelo no solo por las declaraciones y videos, sino también porque se percibió una situación inusual con los testigos.

Según The Guardian, los compañeros del expolicía, de 45 años, están señalándolo como culpable, y afirman que su maniobra no es para nada lo que enseñan en la academia. Esta situación no se había visto anteriormente.

Medaria Arredondo, el jefe de la policía de Minneapolis aseguró que tenía una gran discrepancia con los métodos del acusado, pues “violó” las regulaciones ya que no había ninguna “forma o manera” de causar la muerte si hubiera seguido las técnicas que se indican durante los entrenamientos del cuerpo de seguridad.

Arredondo añadió que uno de los principales objetivos de los oficiales es “respetar la santidad de la vida humana”, y los movimientos que el expolicía realizó tenían un objetivo muy diferente.

Pero él no fue el único que atestiguó en contra de Derek Chauvin.CNN indica que en total fueron cuatro personas del departamento de seguridad quienes lo hicieron, incluyendo un par de entrenadores quienes destacaron que ese tipo de maniobras no las aprendió en su labor como agente de seguridad.

“No sé qué clase de improvisación es esa. No es lo que entrenamos”, sostuvo la inspectora Katie Blackwell, según los reportes del medio.

Otro golpe contra Chauvin

Además de tener a sus excompañeros y exjefes en su contra, durante esta semana también el médico que se encargó de realizar la autopsia de George Floyd se presentó ante el jurado.

El doctor aseguró que los análisis demostraron que se trataba de un caso de homicidio y que la causa de su muerte fue una “hipoxia” que condujo a un paro cardíaco. Los testigos también presentaron más pruebas del caso entre las que se encontraban la presencia de metanfetaminas, pero el especialista sostuvo que el deceso de Floyd no fue ocasionada por estas.

