Monja se ARRODILLA frente a policías ARMADOS, pide que le DISPAREN a ella y no a manifestantes: VIDEO

Una monja católica se arrodilló y suplicó a los policías de Myanmar para que no disparara contra los manifestantes. La mujer les pidió que no recurriera a la violencia, o que le dispararan a ella y no a los manifestantes. La foto de la religiosa con un hábito blanco y arrodillada frente a un grupo de policías en la ciudad de Myitkyina .

"Me arrodillé rogándoles que no dispararan ni torturaran a los niños, pero que me dispararan y mataran a mí en su lugar", narró a AFP la hermana Ann Rose Nu Tawng, de 45 años.

Hay que recalcar que la escena tuvo lugar en medio de protestas masivas que rechazan el golpe militar que dieron el pasado 1 de febrero. Los elementos policíacos combaten las movilizaciones con el uso de gases lacrimógenos, cañones de agua, balas de goma y armas de munición real, lo que dejó a decenas de muertos y decenas de arrestos.

De acuerdo con la agencia de noticias, los manifestantes salieron el lunes a las calles de Myitkyina, la capital del estado de Kachin, llevaban cascos y escudos improvisado.

Los policías intentaron arrestarlos y estaba preocupada por los niños", dijo la monja. Cabe señalar que a pesar de la intervención de la religiosa, la Policía abrió fuego contra la multitud. De acuerdo con rescatistas locales, dos de los hombres murieron en el lugar.

EU lanza AMENAZA contra responsables del GOLPE de ESTADO en Myanmar

A pesar de que Estados Unidos y Myanmar están a 15 mil 155 kilómetros de distancia, el Gobierno de Joe Biden decidió lanzar, este lunes, una amenaza contra los soldados y toda persona que participara en el golpe de estado del ya mencionado país; mismo que se ubica en el continente asiático y que también es conocido como Birmania.

“Estados Unidos se opone a cualquier intento de alterar el resultado de las recientes elecciones o impedir la transición democrática en Myanmar, y tomará acciones contra los responsables si esas medidas no se revierten”, dijo la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, a través de un comunicado.

Fue precisamente este lunes que se perpetró un Golpe de Estado en Myanmar por el ejército, quienes detuvieron a la jefa de facto del Gobierno Civil, Aung San Suu Kyi, y a otros dirigentes, lo que no sólo levantó la furia de Estados Unidos y es que también la nación europea lo hizo.

En tanto, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, pidió al ejército birmano “liberar a todos los responsables del gobierno así como a los dirigentes de la sociedad civil y a respetar la voluntad del pueblo de Myanmar tal y como se expresó en las elecciones democráticas del 8 de noviembre”.

