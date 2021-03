8M: “No more Matildas”, la campaña para rescatar a las científicas que fueron silenciadas y olvidadas

¿Te imaginas qué hubiera pasado si Einstein hubiera nacido mujer? Probablemente hoy no sabríamos quién es Einstein. Es la pregunta con la que la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) de España impulsa la campaña "No more Matildas", la cual busca hacer conciencia de la poca visibilidad que tienen las mujeres en el ámbito científico.

También pretende recuperar a las mujeres de la ciencia que fueron silenciadas y olvidadas, llevándolos a los libros escolares con la idea de mostrar ejemplos y despertar la vocación científica de las más pequeñas. En el marco del Día Internacional de la Mujer (8M) te explicos este movimiento.

¿Por qué Matilda?

Se ha denominado ‘Efecto Matilda’ a todas aquellas que sufren un desplazamiento sólo por su género; la primera en denunciar estas prácticas machistas fue Matilda Joslyn Gage, una sufragista y abolicionista de finales del siglo XIX en Estados Unidos que luchó por los derechos de las mujeres y de las minorías.

Ella escribió un ensayo publicado en 1883 con el nombre Woman as an inventor ("Mujeres inventoras") en el que describe este fenómeno pero no le pone un nombre. "La proporción de inventores femeninos (con patentes) es mucho menor que la de masculinos, lo que se debe al hecho de que la mujer no posee la misma libertad que el hombre", analizó Gage.

Ella fue víctima de ese mismo efecto que denunciaba. No porque fuera una inventora opacada por un hombre que le robara crédito sino porque fue silenciada por sus colegas como las feministas Susan B. Anthony o Elizabeth Cady Stanton.

Este efecto abarcaba desde el hecho de que los hombres toman el crédito del trabajo de las mujeres, que las mujeres no ganan tantos premios como ellos, que no consiguen empleo en campos científicos o que son recluidas.

Una desigualdad que se puede cuantificar

A nivel global, las mujeres son menos de un tercio de los investigadores y solo el 3% de los Nobel en ciencia han sido otorgados a mujeres, de acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres.

La pandemia sólo ha afectado a las mujeres científicas, pues el 40% tuvo que dedicar bastante tiempo a los cuidados de los hijos y a veces al de sus padres, contra solo el 15% de los hombres, según datos del Ministerio de Ciencia e Innovación de España.

Entre las disciplinas donde hay menos mujeres están las ciencias más duras y las tecnologías, como matemática, física, informática y el desarrollo de la inteligencia artificial.

Un movimiento inclusivo

El movimiento “No More Matildas” busca respaldar también a escritoras, políticas y celebridades. La iniciativa incluye la publicación gratuita de cuentos sobre Einstein, Fleming y Schödinger, como si hubiesen sido mujeres, y biografías de científicas reales como la geóloga danesa Inge Lehmann, la bióloga estadounidense Bárbara Mcclintock y la química británica Rosalind Franklin, por nombrar algunas.

msb