8M: 35 Mujeres mexicanas que inspiraron y transformaron la historia del país

A lo largo de la historia de nuestro país han surgido movimientos, ideales, luchas, talentos, conocimientos y logros que han transformado el rumbo de México; muchos de estos han sido abanderados por la figura femenina, la cual ha trascendido en todos los ámbitos como la música, las artes plásticas y escénicas, la academia, el deporte e incluso en el activismo social y político.

Es por ello que nos dimos a la tarea de presentar a 35 mujeres que han inspirado con su ejemplo a diversas generaciones. Sabemos que son más las mujeres que día a día hacen historia en el territorio mexicano.

Artes plásticas

María Izquierdo

Fue la primera pintora mexicana que expuso en el extranjero durante el siglo XX. Nacida el 30 de octubre de 1902 en Jalisco. Su obra artística representó en París, Tokio, Estados Unidos, Brasil e India las tradiciones populares mexicanas y el desbordante color en sus pinturas. A través de sus pinturas se destacó no sólo la naturaleza viva y el autorretrato, sino el papel de la mujer y sus diversas problemáticas que se perciben en diversos espacios. La mayoría de su obra se encuentra en el extranjero.

Frida Kahlo

Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, nació el 6 de julio de 1907 en la Ciudad de México. Es una pintora reconocida y considerada un icono internacional de la cultura popular mexicana. En 1929 se casó con el muralista Diego Rivera. A lo largo de su vida padeció una mala salud y diversos incidentes que le provocaron operaciones en múltiples ocasiones. Frida fue una artista con una intensa actividad, incluso en lo político, ya que fue miembro del partido comunista y una fiel activista de izquierda.

Arquitectura

Tatiana Bilbao

Arquitecta ganadora de diversos galardones nacionales e internacionales como el Premio Mundial de Arquitectura Sostenible 2014. Entre sus proyectos más reconocidos se encuentran el Jardín Botánico de Culiacán y la Sala de exhibiciones dentro del proyecto Jinhua Architecture Park, en China. Su estudio de arquitectura trabaja con proyectos en diferentes partes del mundo como China y Europa.

Frida Escobedo

Tiene una Maestría en Arte, Diseño y el Dominio Público, por la Graduate School of Design de Harvard. En 2006 fundó su Taller de arquitectura bajo un enfoque “basado en la idea de que la arquitectura y el diseño representan un medio crucial para plantear preguntas y debatir sobre fenómenos sociales, económicos y políticos”. En 2009 la Architectural League en Nueva York, le otorgó el premio del Young Architects Forum.

Música

Natalia Lafourcade

Cantante, compositora y productora mexicana nació el 26 de febrero de 1984 en la Ciudad de México. En 2018 figuró en el ranking de las 200 canciones femeninas más grandes del siglo XX según la National Public Radios de Estados Unidos. A lo largo de su carrera reconocida en América, Europa y el Oriente, como Japón y Taiwán, donde ha editado sus discos; ha recibido distinciones y reconocimientos, entre ellos varios Premios Grammy y MTV Latinos.

Alondra de la Parra

Directora artística que en 2017 se convirtió en la primera mujer a cargo de una orquesta australiana, esto gracias a que fue designada como Directora Musical de la Orquesta Sinfónica de Queensland. También fue la primera mujer mexicana en dirigir en Nueva York. Además, a lo largo de su carrera ha estado a cargo de las orquestas más prestigiosas del mundo como son la: Orchestre de Paris, la Orquesta Filarmónica de Londres, la Tonhalle-Orchester de Zurich, la Orquesta de la Radio Sueca, la Orquesta Sinfónica de São Paulo, la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín y la Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecili.

Gina Enríquez Morán

Compositora mexicana que estudió en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, en Berklee College of Music de Boston, el Conservatorio de Fresnes en Francia y en la Guildhall School of Music and Drama de Londres. En 2003 fundó la Orquesta Sinfónica de Mujeres del Nuevo Milenio, la única agrupación femenina conformada por más de 70 músicos. Además forma parte del El Colectivo Mujeres en la Música A.C. En enero de 2019 recibió la medalla Mozart por parte de la embajada de Austria y la Academia Medalla Mozart A.C., siendo uno de los galardones más relevantes de la música clásica.

El próximo miércoles 10 de marzo a las 16 h, a través de la página de facebook de la Escuela de Iniciación Artística Núm. 4, no te pierdas la conferencia "Mujeres en la historia: Las mujeres en las artes plásticas". Ponente: Hugo Vázquez. #QueVivanLasMujeres pic.twitter.com/8eX9U9ANTy — Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (@bellasartesinba) March 6, 2021

Ópera y danza

María Katzarava

Cantante de ópera, cuya carrera despuntó internacionalmente cuando ganó el primer lugar de Operalia en 2008 y posteriormente recibió el premio “joven cantante revelación” en los premios Oscar della lirica en la Arena de Verona en 2010, el “Premio Crónica a la Cultura” por su trayectoria artística, así como ganadora de la presea del FAOT 2019 y la distinción Pablo Moncayo otorgada por el Maestro Plácido Domingo y el Patronato de la Filarmónica de Jalisco, entre otras distinciones de la ópera. La soprano ha interpretado roles principales en los teatros más prestigiosos de Europa, Asia, Corea del Sur, Filipinas y Japón. Tiene una especialidad en el repertorio verdiano que suman diez títulos del compositor Giuseppe Verdi, lo cual la colocó como una de las voces verdianas más jóvenes e importantes del siglo XXI.

Elisa Carrillo

Nacida en Texcoco, Estado de México, la bailarina comenzó su carrera acumulando distinciones desde muy pequeña. A los 14 años recibió la medalla de oro y una beca del English National Ballet School, el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, lo cual la llevó a continuar sus estudios de ballet en Londres e Inglaterra, entre otros lugares. Además es la primera mujer mexicana en recibir el Prix Benois de la Danse, máxima distinción en el mundo del ballet. Fue la Prima Ballerina del Staatsballet Berlin, una de las compañías de ballet más importantes del mundo.

Literatura

Sor Juana

La última gran poeta de los Siglos de Oro cuya obra se convirtió en un clásico de la literatura hispánica. Su poesía del Barroco que destaca una deslumbrante belleza sonora, ingenio refinado y profundidad filosófica, fue publicada en España y muy leída en diversos lugares del Imperio, en gran parte por su relación con los virreyes. Se dice que la décima musa, como también era conocida, fue una erudita autodidacta que siguió los modelos literarios de la época e incluso los superó, anticipándose a los poetas de la ilustración del siglo XVII, lo cual la convirtió en una de las escritoras más prolíficas del siglo XVII. A través de la educación, la erudición y la escritura, desafió la desigualdad de género, ya que en su época no era bien visto que una mujer manifestara curiosidad intelectual e independencia de pensamiento.

Elena Poniatowska

Escritora, activista y periodista que nació en Francia y se naturalizó como mexicana. A lo largo de su trayectoria ha recibido diversos premios literarios y honoris causa por universidades de todo el mundo, entre los que destaca el Premio Cervantes 2013, como parte de la tradición de este galardón la escritora depositó en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes un legado que permanecerá guardado hasta el 5 de septiembre de 2024, por lo que es la primera mujer mexicana que recibir la distinción. Además en 2007 el gobierno de la Ciudad de México, instauró un premio literario que lleva su nombre.

Guadalupe Nettel

Ganadora del III Premio Internacional de Narrativa Breve de la Ribera del Deuro y del Premio Herralde de Novela 2014. Es considerada una de las narradoras más desconcertantes de la literatura mexicana contemporánea. Ha sido traducida a dieciocho lenguas y sus libros han obtenido diversos galardones internacionales, como el Premio Nacional de Narrativa Gilberto Owen, el Antonin Artaud y el Ana Seghers, entre otros.

Ciencia

Eva Ramón Gallegos

Científica e investigadora que a lo largo de dos décadas ha estudiado el efecto de la terapia fotodinámica en distintas neoplasias, su investigación la ha llevado a enfocarse en tratamientos que pueden erradicar al 100 por ciento el cáncer cérvico-uterino producido por el virus del papiloma humano (VHP). En la fase clínica en la trató con esta terapia a más de 400 pacientes que estaban infectadas con el VPH.

Carmen Victoria Felix

Nacida en Culiacán, Sinaloa en 1985, esta científica e investigadora espacial logró ingresar a la NASA en Ames en el Departamento de Pequeños Satélites. En 2009 se unió a Space Generation Advisory Council (SGAC) y al finalizar su maestría fue representante de México por cuatro años. En 2016 realizó una simulación en el Mars Desert Research Station, Utah, en donde simuló una estancia en Marte.

Sandra Bustamante

Especialista en instrumentación astronómica, es una de los 8 mexicanos que recibieron el Premio Breakthrough, considerado como el Oscar de los científicos, esta distinción la obtuvo gracias a su participación en el proyecto del Telescopio Horizonte de Eventos (EHT), en el cual se logró capturar la imagen histórica de un agujero negro. Actualmente trabaja en la operación del Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano, el cual se encuentra ubicado en Puebla.

Deporte

María del Pilar Roldán

Desde los 13 años comenzó a practicar la esgrima, un deporte que la llevó a participar en los II Juegos Panamericanos celebrados en México en 1955, así como en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en el año de 1959. En 1964 estuvo muy cerca de participar en los Juegos Olímpicos de Tokio, sin embargo el presidente del Comité Olímpico decidió que el equipo de esgrima no viajaría al encuentro. Cuatro años más tarde se convirtió en la primera mujer mexicana en obtener una medalla olímpica, la cual fue de plata.

Soraya Jiménez

Nacida en el Estado de México el 5 de agosto de 1977, obtuvo su primer título internacional en la Copa NORCECA donde logró el tercer lugar. En el año 2000 se convirtió en la primera mexicana en ganar una medalla de oro en unos Juego Olímpicos, esta distinción la obtuvo durante los Juegos celebrados en Sidney, con su participación en la disciplina de Halterofilia en la categoría de levantamiento de 58 kilos. En 2013 la deportista falleció.

Mérito académico

Silvia Torres Castilleja

Es primera mujer mexicana en recibirse como doctora en astronomía por la Universidad de California Berkeley. Es una investigadora emérita cuyo trabajo se ha centrado en la determinación de la composición química de las regiones de formación estelar y de los gases arrojados por las estrellas de masa intermedia en la Vía Láctea y otras galaxias. Ha recibido diversas distinciones como el Premio Nacional de Ciencias, el Premio L’Oreal-UNESCO para mujeres científicas en Latinoamérica, el Premio Hans A. Bethe de la American Physical Society, así como el Doctorado Honoris Causa por la UNAM, por el Instituto de Astrofísica, Óptica y Electrónica y por la Universidad Ben Gurion del Néguev en Israel.

Matilde Montoya

Nacida el 14 de marzo de 1857, fue una mujer que luchó contra los prejuicios sociales, ya que en la Escuela Nacional de Medician, era inadmisible que una mujer cursara alguna carrera liberal como derecho o medicina, y aunque no estaba prohibido era mal visto. Así el 24 de agosto de 1887, hizo historia al convertirse en la primera mujer en ser reconocida como médico y obtener su título de partera.

32 años de feminismo de verdad: el de las mujeres del Cuerpo de la Guardia Civil española, que mañana celebrarán el día de la mujer trabajando. pic.twitter.com/4ziczWZuR4 — Mar Díaz (@MarDGamero) March 7, 2021

Foto y cine

Graciela Iturbide

Es una de las fotógrafas mexicanas más reconocidas, que comenzó su carrera como directora de cine, sin embargo, fue atraída por la fotografía. Fue aprendiz de Manuel Álvarez Bravo, siendo su asistente lo acompañó en sus viajes por México. En 1978 fue comisionada por el Archivo Etnográfico del Instituto Nacional Indigenista de México para documentar la población indígena del país, y un año después fue invitada por el artista Francisco Toledo para fotografiar Juchitán, así comenzó a generar un acervo con imágenes icónicas y muy representativas del país, mismas que recorrieron el mundo gracias a sus exposiciones. Entre sus distinciones el Grand Prize Mois de la Photo, Paris, el Hugo Erfurth Award, Leverkusen, Alemania, el International Grand Prize, de Japón, así como el Doctor honoris causa en Fotografía por el Columbia College Chicago y en Artes por el San Francisco Art Institute.

Paula Astorga

Es una cineasta, productora y promotora del cine en México. Además de ser una de las principales difusoras de este arte ha sido fundadora de diversos proyectos como Circo2.12 A.C., una asociación que promueve la cultura audiovisual. También ha creado Cinema Global y el Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México, es fundadora del Cine Club Revolución en el Museo de Arte Carrillo Gil, la Sociedad del Cine Tlatelolco, el Cine Club Condesa DF, el proyecto Aquí se filmó, el cual busca reconocer los lugares de la Ciudad de México donde se filmaron diversas películas.

Actuación

Katy Jurado

Una de las primeras actrices de la Época de Oro del Cine Mexicano, nacida en Guadalajara Jalisco en 1924. Por su actuación en 1952 en la película ‘High Noon’, se convirtió en la primera mujer en obtener un Globo de Oro, distinciones que son consideradas como la antesala de los premios Oscar, máximo galardón al cual recibió una nominación en 1954 por su participación en Broken Lance. Con esta nominación también se enlistó como la primera mexicana nominada al Oscar.



Yalitza Aparicio

Actriz mexicana que participó en la película Roma del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, rompiendo los esquemas y revalorando la estética de la mujer de indígena mexicana. La actriz obtuvo cinco nominaciones al premio Oscar, lo cual la llevó a captar la mirada de todo el mundo así como a ser portavoz de la importancia del liderazgo femenino en México. En 2019 la BBC la colocó en la lista de las 100 mujeres más influyentes del mundo.

Gastronomía

Gabriela Ruiz Lugo

Esta chef mexicana ha sido considerada por la Guía México Gastronómico 2019, desarrollada en conjunto por S.Pellegrino, Nespresso y Culinaria Mexicana, como la mejor en su gremio, cuya carrera despuntó en 2007 en el concurso nacional Al Rescate de la Cocina Tradicional Mexicana. La originaria del estado de Tabasco ha participado en países como Alemania e India. Actualmente tiene su restaurante Carmela y Sal en el cual destaca la influencia española y la comida prehispánica.

Mujeres de humo

Colectivo de mujeres cocineras tradicionales totonacas que han llevado el nombre de México y la riqueza culinaria ancestral al reconocimiento en todo el mundo. Estas mujeres se han dado a la tarea de rescatar, preservar y difundir las recetas tradicionales, los aromas y la sazón de la zona del Totonacapan que contempla el estado de Veracruz, Puebla e Hidalgo. Para estas mujeres la cocina representa un lugar sagrado donde se convive y se comparten las sensaciones y sentimientos.

Política

Elvia Carrillo Puerto

Nacida el 6 de diciembre de 1878, en la pequeña ciudad yucateca de Motul, la líder social y feminista fue una de las primeras mujeres mexicanas electas diputadas, postulada por el Partido Socialista del Sureste, que fundo junto con otras mujeres durante la segunda década del siglo XX, sin embargo, renunció tras amenazas de muerte. Así, logró convertirse en una de las primeras mujeres en formar parte de un cuerpo legislativo, de ahí que el Senado de la República otorgue una medalla en su nombre a mujeres destacadas.

Cabe mencionar que como parte de su lucha destaca el derecho de las mujeres a votar a escala federal, lo cual se logró en 1953.



Griselda Álvarez Ponce de León

Además de ser poeta, ensayista que publicó cerca de una veintena de libros. Fue postulada por el Partido Revolucionario Institucional, para ocupar la gubernatura del estado de Colima, cargo que obtuvo en el periodo de 1979 a 1985, siendo la primera mujer en ocupar dicho cargo en la historia del país. Además ocupó cargos como senadora y funcionaria federal en distintos periodos.

Activista

Arussi Unda

Es una joven mujer feminista del estado de Veracruz, México y vocera del movimiento "Las brujas del mar". Este colectivo fue el primero en organizar el paro nacional #UnDíaSinNosotras el pasado 9 de marzo 2020 que provocó una gran oleada feminista, logrando que más colectivos, mujeres de todos los ámbitos se unieran al paro: “Si nosotras paramos, el mundo para”.

María Salguero Banñuelos

Egresada del Instituto Politécnico Nacional. Desde 2016 se dedicó a crear con la geolocalización un Mapa de Feminicidios en México, a través del cual se reconstruye el delito al registrar el nombre de las mujeres, jóvenes y niñas víctimas de la violencia en el país, además se recaba información como la edad y la forma cómo ocurrió el asesinato y la relación del asesino con la víctima. También es titular de la Unidad de Análisis y Contexto de casos de Violencia de Alto Riesgo de la Fiscalía General de Justicia del estado de Sonora, a través de la cual se combate la violencia contra las mujeres.

Cuál cree usted que es la forma más eficiente para disminuir la violencia contra la mujer? — Día de la Mujer (@diadelamujer16) March 9, 2016

Historia

Malittzin, Marina

Aunque no se conoce con exactitud cuáles fueron los orígenes de la "Malinche", algunos estudios indican que nació al final del siglo XV bajo el nombre de Malitzin o Malinalli, y que vivió cerca de Coatzacoalcos en Veracruz. De acuerdo a las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, Malitzin era hija de un cacique local, sin embargo, al morir éste su madre contrajo matrimonio con otro jefe indígena y concibió un varón, lo cual dejó en conflicto a la heredera Malitzin por ser mujer; la solución fue comerciar a la niña como esclava. Así, pasó de ser esclava a traductora, consejera y amante a los 15 años de Hernán Cortés. Recibió la fe católica y el nombre de Marina, más tarde también sería conocida como la conquistadora Doña Marina. La Malinche es considerada como una traidora y culpable de todas las desgracias de los pueblos originarios de México, de ahí que se le atribuya la idea del “malinchismo”.

Carlota de Habsburgo

Esposa del archiduque austriaco Maximiliano de Habsburgo, la princesa Carlota de Bélgica, instauró con su esposo el imperio francés en México en el siglo XIX por lo que se convirtió en la primera y única emperatriz mexicana, bajo el título de Su Real Majestad Imperial, Carlota de México, esto durante el periodo de 1862 a 1867. Ante los constantes viajes de su esposo hacia la capital Carlota, fungió como regente a la cabeza del gobierno, lo cual generó disgusto debido al arraigado antifeminismo local. Se dice que poseía un instinto de mando que superaba la firmeza de Maximiliano en los asuntos políticos, incluso decretó la Ley de Instrucción Pública que garantizaba la educación primaria gratuita y obligatoria, por lo cual fundó escuelas y academias. Además limitó el horario laboral, los castigos corporales y el trabajo infantil, y creó la Junta Protectora de las Clases Menesterosas, que protegía a los indígenas, entre otras acciones.

Mujeres transgénero

Agnes Torres

Activista transgénero que luchó en el estado de Puebla para concretar el cambio de identidad de género autopercibida. Su propuesta estuvo congelada durante casi siete años en parte porque fue asesinada el 9 de marzo de 2012, lo cual aunque fue lamentable logró una modificación en el Código Penal para incluir el crimen de odio por preferencias sexuales como homicidio calificado, lo cual significó un paso a favor de los derechos de las personas trans. En Febrero de 2021 el Congreso Estatal de Puebla aprobó la Ley Agnes que permite a las mujeres trans realizar el cambio de identidad en documentos oficiales. Lamentablemente el caso de la activista aún no tiene justicia por parte de las autoridades, ya que a pesar de tener al presunto homicida intelectual a éste no se le ha dictado sentencia.

Morganna Love

Desde temprana edad descubrió su pasión y talento por el canto. Estudió a lo largo de sietes años la carrera en el Conservatorio Nacional de Música y se convirtió en cantante de ópera y la primera mujer transgénero en dedicarse al ámbito operístico en el cual es reconocida bajo el nombre de Morganna Love. En 2016 se convirtió en embajadora de la campaña que apoya la igualdad Free & Equal.

Academia

Adhara Pérez

Es una niña genio de nueve años, cuyo Coeficiente Intelectual (IQ) es superior al del científico Albert Einstein o Stephen Hawking con un puntaje de 162 IQ, dos puntos por encima de ambos genios. Esta niña mexicana fue diagnosticada a los tres años con Síndrome de Asperger. Ante la falta de inclusión que sufrió los expertos del Centro de Atención al Talento confirmaron que era una niña superdotada que en tiempo record se graduó del bachillerato y actualmente estudia en la universidad las carreras de Ingeniería Industrial en Matemáticas e Ingeniería en Sistemas.



Dafne Almazán

La joven nacida en la Ciudad de México, a los 13 años se convirtió en la psicóloga más joven del mundo, y a los 18 años logró concluir una maestría en Harvard. Se ha centrado en apoyar a niños superdotados, los cuales poseen un Coeficiente Intelectual (IQ) mayor a 130 puntos establecidos por una prueba psicométrica científica y estadísticamente validada por la Organización Mundial de la Salud.

POR PANY GUTIÉRREZ