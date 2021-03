Fugitivo de la mafia italiana es capturado luego de que policía viera sus videos de cocina en Youtube

La gran afición que siente por la cocina llevó a Marc Feren Claude Biart, de 53 años, un presunto miembro de la organización delictiva ‘Ndrangheta, perteneciente a la mafia italiana de Milán a cometer el error que finalmente llevó a su captura en República Dominicana, tras años de permanecer prófugo.

Escapando de la justicia desde 2014, el ahora detenido por la Interpol llevaba una vida tranquila viviendo en el destino turístico de Boca Chica en República Dominicana, sin embargo, fue su gusto por compartir sus recetas como chef aficionado en Youtube lo llevó a ser localizado por la policía.

De nacionalidad italiana y holandesa este hombre está acusado por el tráfico de drogas realizado a favor del clan Cacciola de la ‘Ndrangheta, entre Italia y Países Bajos, informó la policía de Italia.

Fue reconocido por los tatuajes

En Boca Chica además de llevar una vida tranquila era muy discreto, conocido simplemente como Marc, no habría sido localizado si la policía no hubiera dado seguimiento a los videos que Biart publicó en YouTube donde si bien no se ve su cara, gracias a sus tatuajes se le identificó cocinando recetas italianas con su esposa.

Tras ser detenido por agentes de la Interpol fue trasladado a Milán, su detención forma parte de un proyecto de colaboración en el que participan 10 naciones de todo el mundo, cuyo fin es desarticular a la ‘Ndrangheta’ italiana, una iniciativa que es financiada por Italia y dirigida por la Interpol.

Cabe señalar que la ‘Ndrangheta proviene de Calabria, al sur de Italia y según reportes de las autoridades europeas la organización criminal ha utilizado el lavado de dinero y el tráfico de drogas como instrumento para volverse el grupo mafioso más poderoso de Italia, tras controlar alrededor del 80% de la cocaína que ingresa a Europa.

SSB