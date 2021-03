¡EL FIN ESTÁ CERCA! Base militar secreta de la GUERRA FRÍA revela INUNDACIÓN INMINENTE en estas ciudades

El calentamiento global avanza cada vez más rápidamente, al grado de que una base militar que fue construida durante la Guerra Fría, bajo el hielo, quedó expuesta y arrojó varios secretos que ponen en peligro a la humanidad.

La base funcionaría para encubrir una operación: el proyecto Gusano de Hielo. Consistía en la instalación de 600 misiles nucleares bajo el hielo, cerca de la Unión Soviética.

Tiempo después la operación se suspendió y desde 1967 el plan quedó en el olvido. Sin embargo, la base militar enterrada en Groenlandia, ayudó a un grupo de investigadores a hacer un descubrimiento asombroso.

Varios científicos han analizado muestras de hielo de Groenlandia en la década de los años 60 y dan pistas sobre el clima del pasado y lo que nos espera en los siguientes 50 años.

Consecuencias del calentamiento global

Las muestras de hielo demostraron que Groenlandia podría derretirse más rápido de lo que se pensaba e inundar ciudades enteras.

La investigación fue publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences. El equipo estudió sedimentos y rocas subglaciales congeladas que fueron extraídas a mil 400 metros de profundidad.

Una parte del análisis demostró que tienen plantas fósiles bien conservadas y biomoléculas de al menos dos periodos cálidos sin hielo durante los últimos millones de años.

Las muestras evidencian lluvias a menor altura, lo cual implica la ausencia de una capa de hielo, por lo cual los investigadores concluyeron que la capa helada se derritió y volvió a formarse, al menos una vez, durante el último millón de años.

“La presencia de material vegetal significa que el hielo debió de derretirse para permitir que esas plantas crecieran. Esto indica que cuando aquellas plantas de la tundra estaban vivas, la capa de hielo era más pequeña y, por tanto, el nivel del mar era más alto”, explicó el geólogo Andrew Chist, de la Universidad de Vermont, en Estados Unidos, para Forbes.

Groenlandia tiene suficiente agua como para inundar hasta seis metros a escala global los niveles del mar y dejar bajo el agua a varias de las ciudades más grandes del mundo como Nueva York o Miami, todo esto como consecuencia del calentamiento global y el cambio climático.

