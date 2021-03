Pese a VACUNA, personas con trasplante de órganos NO serían PROTEGIDOS contra Covid-19

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Johns Hopkins halló que las personas que se han sometido a un trasplante de órganos sí pueden ser vacunadas pero podrían no ser inmunizados contra el Covid-19 al recibir sólo una inyección contra el coronavirus de distintas farmacéuticas; esto se compara con otras investigaciones que señalan que algunos ciudadanos con una sola dosis de la inyección presentan una importante defensa contra el virus.

Cabe señalar que las únicas vacunas que necesitan de dos dosis para tener una inmunidad elevada contra el coronavirus son las de Moderna y Pfizer. Los antídotos desarrollados por Johnson & Johnson y AstraZeneca sólo requieren de una aplicación.

Un estudio publicado el pasado lunes 15 de marzo en The Journal of the American Medical Association describe la respuesta de un grupo de personas que han recibido trasplante de órganos a las vacunas contra Covid-19 que requieren de la aplicación de dos dosis (Moderna y Pfizer).

La investigación realizada por especialistas de la Universidad Johns Hopkins, reclutaron a 436 receptores de trasplantes a través del internet, y ninguno había estado infectado con el virus SARS-CoV-2 al momento de iniciarse el estudio.

La mediana de edad fue de 55,9 años, el 61% eran mujeres y el 89% eran receptores de trasplantes de raza blanca; el 52% recibió la vacuna Pfizer-BioNTech y el 48% recibió la vacuna Moderna.

A 20 días después de la primera dosis de vacuna, el anticuerpo fue detectable en sólo en 76 de los 436 participantes, alrededor de un 17% del total de la muestra.

Cabe destacar que aquellos que recibieron la vacuna de Moderna tuvieron más probabilidades de desarrollar una respuesta de anticuerpos que aquellos que recibieron la de Pfizer.

