Tras brutal asesinato de masajistas, viralizan VIDEO con mujer y sus insultos RACISTAS contra asiáticos

María Ha y su pareja Daniel Lee fueron el blanco de insultos racistas contra orígenes asiáticos por parte de una mujer en las calles de Nueva York; la agresión quedó grabada en un video que Ha compartió a través de su cuenta de Instagram. Tras la viralización del clip se dio a conocer que la agresora es hija del ex senador por el Partido Demócrata, Daniel Patrick Moynihan.

Este ataque coincide con el brutal asesinato de masajistas asiáticas en Atlanta por parte de un joven de 21 años. Así mismo en el último año, según reportes de diversos medios de comunicación en el mundo, el racismo contra personas provenientes de países asiáticos como China ha aumentado; esto pues se les "señala" por la pandemia de coronavirus Covid-19.

Maria Ha, de 25, y Dan Lee, de 31 años, denunciaron a través de una serie de videos -que María posteó en Instagram- cómo fueron acosados ​​verbalmente mientras estaban en la calle en Kips Bay por parte de una mujer desconocida quien les dijo que regresaran a China.

"Iba de camino a una sesión de fotos esta tarde cuando esta mujer se acerca mucho a mi cara, hace contacto visual directo (mira hacia abajo) conmigo y me dice: "No eres de aquí. Vuelve a la China comunista, perra". Honestamente, me sorprendió y no supe realmente cómo reaccionar." Escribió María Ha en su publicación de Instagram.