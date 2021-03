¿DISEÑADORA? Rosalía mostró en Twitter unas zapatillas diseñadas por ella misma

Rosalía presumió en twitter y otras redes sociales sus nuevas zapatillas deportivas diseñadas por ella misma, llamadas Air Force 1.

La cantante catalana se inspiró en un zapato tradicional que usaba su abuelo. Son color crema y tienen costuras anchas y largas, en lugar de agujetas.

Los tenis fueron una colaboración con la marca Nike para lanzar un nuevo modelo diseñado por la intérprete de “Con altura”, incluso tienen impresa la frase “We just did it Rosalía”.

“Tuve la oportunidad de diseñar un par de zapatos y me inspiré directamente en un tipo de zapato tradicional que mi abuelo solía usar todo el tiempo; las alpargatas”, explicó la cantante en el podcast Gurls Talk.

Incluso en Instagram Rosalía compartió una imagen del pintor español, Salvador Dalí, en la que usa unos zapatos similares. Hasta el momento no se han revelado más detalles sobre los tenis ni el precio que tendrán, por lo que los fans tendrán que esperar hasta la fecha del lanzamiento para comprarlos.

¿Quién es Rosalía?

Rosalía es una cantante, de 27 años, quien además es compositora y productora española. Su estilo musical ha explorado sonidos de flamenco contemporáneo.

Mezcla la música tradicional española con géneros como hip hop, pop, trap y música electrónica. Fue la primera hispana en formar parte de la lista de diez nominados a la BBC Sound of 2019.

Rosalía nació en San Esteban de Sasroviras, España. Su pasión por la música inició por su padre, quien la animó a cantar cuando tenía siete años.

En la Escuela Superior de Música de Cataluña se graduó con una especialidad en flamenco. Al inicio de su carrera participó en varios proyectos de música española.

Uno de ellos fue un dúo con Juan Gómez “Chicuelo” en el Festival Internacional de Cine de 2013 de Panamá y el Festival Grec de Barcelona.

