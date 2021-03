AstraZeneca: Establecen la EDAD perfecta para recibir vacuna sin EFECTOS GRAVES

La vacuna AstraZeneca ha generado polémica en los últimos días, ya que varios países de la Unión Europea han cancelado temporalmente su aplicación tras reportes de trombos en múltiples pacientes. Tras la problemática, la comunidad médica y científica se ha dado a la tarea de investigar más acerca de los efectos secundarios que pudiera provocar la fórmula. Así, se determinó la edad ideal para recibirla sin tener consecuencias de gravedad.

Es importante recalcar que, hasta ahora, no existe evidencia científica que compruebe que la invención de AstraZeneca y la Universidad de Oxford tenga efectos directos sobre la salud. Sin embargo, las autoridades sanitarias de diversas naciones prefieren tomar precauciones y continuar con su uso hasta tener más información.

El Comité Asesor Nacional en Inmunización de Canadá (NACI, por sus siglas en inglés) hizo lo propio y emitió una recomendación al gobierno de dicho país para la administración de esa vacuna: indica que es seguro aplicarla también a mayores de 65 años.

Antes de dicho informe, la institución sugería utilizar el suero únicamente en adultos de 18 a 64 años. Sin embargo, la presidenta de NACI, Caroline Quach, esclareció que ahora existe más información "real" respecto a la fórmula, la cual comprueba que es segura y eficaz entre la población de mayor edad.

Foto: AFP

Por otra parte, en una rueda de prensa, la doctora Theresa Tam, directora médica de Canadá, aseguró que el Ministerio de Sanidad de Canadá está al tanto de los informes provenientes de Europa donde se reportan graves efectos detectados después de aplicar la vacuna AstraZeneca. Sin embargo, indica que estos no han podido ser asociados a la inyección y que, por el momento, no hay razones sólidas para creer que las reacciones observadas están relacionadas con la misma. Al igual, dijo a los canadienses que no teman colocársela, ya que los beneficios que ofrece superan por mucho los riesgos.

Por ende, es posible que en el país norteamericano comience a dirigirse dicha fórmula hacia los adultos mayores. No obstante, en la misma recomendación, se indica que, en esa misma población, se usen de manera prioritaria las dosis de Pfizer y Moderna, pues han mostrado tener más efectividad que otras, por lo que podrían ofrecer una mayor protección a quienes integran este grupo vulnerable.

