Si no hubo vida en Marte, es buena noticia; te explicamos por qué

El 18 de febrero de 2021 aterrizó en el cráter Jezero de Marte donde el rover Perseverance aterrizó. Tiene una sola misión: encontrar dejos habitabilidad tras estudiar las rocas, el subsuelo y el clima. Pero qué pasaría si no encuentra indicios de que alguna vez hubo vida ¿sería una tragedia?

Al decir habitabilidad, la NASA no se refiere a que pueda haber colonias humanas en el Vecino Rojo, sino a vida microbiana antigua. Hoy en día, por lo que sabemos, es improbable que en Marte haya vida. En caso de que no se encuentre nada, surgirá la pregunta de si es porque no sabemos qué buscar exactamente.

¿Qué evidencias se buscan?

En el cráter Jezero, donde está el rover, hay un delta de la desembocadura de un río. Pero, que haya evidencias de agua no implica que haya habido vida. Hay que buscar evidencias, como las moléculas orgánicas, si las hay, debe evaluarse si son biomarcadores válidos lo cual es muy complicado de hallar si en el suelo marciano nunca hubo vida similar a la tierra.

¿Y si no se encuentran evidencias de vida?

Que en Marte no haya vida, ni la haya habido, también sería una buena noticia. Aunque en términos mediáticos podría parecer un fracaso, en realidad es todo lo contrario, ya que la exploración per sé ya sería un éxito, tanto por el conocimiento que aportaría como por las tecnologías derivadas.

Además, si Marte reúne las condiciones que (pensamos) propiciaron la vida, pero que esta se haya detenido en su inicio, sería un escenario único para entender el origen de la vida terrestre.

En otro escenario, si en el Planeta Rojo nunca proliferó la vida, podríamos centrarnos en las condiciones que, pensamos, debieron darse para su origen. O mejor aún, comenzar a imaginar nuevas formas de vida completamente distintas a las que se formaron en la tierra.

msb