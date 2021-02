¡EU ama a Joe Biden! Obtiene más aprobación en dos semanas que Trump en TODO el mandato

Con apenas dos semanas de su Administración, Joe Biden logró un nivel más alto de aprobación que la que Donald Trump tuvo en todo su mandato.

Una encuesta realizada por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research demostró que el 61 % de la población que participó en el sondeo está de acuerdo con las decisiones que ha tomado respecto al futuro del país.

Sin embargo, no todo es tan fácil para él. La investigación también demostró que tan solo cuatro de cada 10 participantes consideraban que su actuar frente a la pandemia generaba “Gran Confianza". Aunque, alrededor del 75 % de los estadounidenses sostuvieron que creen que está haciendo un buen trabajo.

Además de su estrategia frente a la crisis de salud, otros temas que pondrán a prueba la Administración de Biden son las reformas migratorias y la crisis económica y de trabajo que se creó, a raíz del coronavirus.

Los especialistas aseguran que las primeras semanas de gobierno es normal que los presidentes muestren una amplia aprobación. De hecho, la mayoría de los últimos líderes del país superaron el 50 % al inicio de su gobierno, a excepción de Donald Trump.

Los máximos de Trump

La máxima aprobación que tuvo el exmandatario fue el 49 %, en febrero de 2020, de acuerdo con el índice Gallup.

Previo a esto, en julo de 2018, tuvo otro momento de “alta aprobación”, cuando recibió el respaldo del 88 % de los votantes republicanos.

Sin embargo, en ese entonces, la encuesta elaborada por el diario The Wall Street Journal y la cadena de televisión NBC, mostró que alrededor del 51 % de los votantes registrados no aprobaban su relación con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el 65 % creía que este país pudo haber intervenido en las elecciones de 2016.

Otros temas que se desaprobaban era el manejo de la seguridad fronteriza, con 51 % de rechazo, especialmente porque más de la mitad de los participantes no estaban de acuerdo con la separación de familias que se dio bajo la política de “Tolerancia Cero”.

ACMG