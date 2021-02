CORONAVIRUS en EMBARAZADAS: ¿Se pueden vacunar contra la COVID-19 las mujeres embarazadas?

El contagio de covid podría prevenirse desde el embarazo. En España, la firma Pfizer arrancó la fase 2 y 3 de un estudio a fin de evaluar la efectividad de la vacuna en mujeres embarazadas mayores de 18 años.

Para dicho estudio, la farmacéutica reclutará alrededor de 4 mil voluntarias, que no pasen las 34 semanas de gestación procedentes de nueve países, a fin de garantizar la inmunización que evitaría el contagio de covid y, a su vez, protegería a los bebés al transmitirles anticuerpos.

“Los niveles más altos de anticuerpos maternos se asocian con una inmunidad pasiva neonatal”, concluyó el estudio publicado en la revista American Journal of Obstetrics and Gynecology.

Con estos estudios se podrá informar a la comunidad científica sobre los beneficios de vacunar a las mujeres embarazadas para prevenir el contagio de covid.

Los científicos de la Escuela de Ciencias Médicas Weill Cornell, con sede en Nueva York, analizaron muestras de sangre de 88 mujeres que cursaron la enfermedad y dieron a luz durante la primera ola de la pandemia, y comprobaron que 78 de los 88 recién nacidos tenían anticuerpos.

Respecto al inicio de la vacunación para este grupo de la población, la doctora Ruth Figueroa, presidenta del Grupo de Estudios de Vacunas de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas, mencionó que “no se está vacunando actualmente no porque esté contraindicado, sino porque simplemente no está estudiado y no está en la ficha técnica”.

Contagio covid durante el embarazo

El estudio de la firma Pfizer evaluará la situación de las mujeres voluntarias, todas entre la semana 24 y 34 de gestación, a fin de comprobar los efectos en la salud de los bebés una vez que hayan nacido y si se logró la transmisión de anticuerpos durante un periodo de 6 meses.

“Las mujeres embarazadas tienen un riesgo incrementado de tener complicaciones y de desarrollar formas graves de covid. Ese es el motivo por el que es crítico que desarrollemos una vacuna segura y efectiva para esta población”, dice un comunicado de la compañía Pfizer.

El estudio podría finalizar en 2023, durante este tiempo un grupo de las mujeres que participan en el estudio recibirán dos dosis de la vacuna, mientras al otro grupo se les suministrará un placebo con una diferencia de tres semanas.

Seguimiento de las mamás y sus bebés

Recientemente se publicó un estudio de la Universidad Atlántica de Florida para documentar el primer caso de transmisión de madre a hijo de anticuerpos que protegen ante el covid 19, por esta razón se decidió hacer un seguimiento de las mujeres y sus bebés, al menos por siete meses, para saber si se les aplicará el placebo o la vacuna.

En el estudio anteriormente citado, los científicos comprobaron que había anticuerpos protegiendo la sangre del cordón umbilical del bebé, por eso se piensa que hay un efecto protector para el recién nacido que llevaría a evitar contagios de covid.

chp