ÚLTIMA HORA VACUNA CORONAVIRUS: estudio garantiza eficacia de 85% en vacuna Pfizer

Israel realizó un estudio en un centro sanitario con 7 mil 214 personas en el que demostró que la vacuna Pfizer contra el coronavirus es efectiva en un 85% aplicando una sola dosis. El hallazgo será publicado en la revista médica The Lancet y cuestiona si se debe aplicar una inyección por persona ante la escasez de vacunas en el mundo.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciará este viernes que su país donará 4 mil millones de dólares para el desarrollo y distribución de las vacunas a nivel global.

“Con una primera dosis tan protectora, los beneficios derivados de un suministro escaso de vacuna podrían maximizarse aplazando las segundas dosis hasta que a todos los miembros del grupo prioritario se les ofrezca al menos una dosis”, explica el estudio.

Vacuna coronavirus contra las nuevas variantes

Un nuevo estudio publicado en el New England Journal of Medicine asegura también que la vacuna Pfizer/BioNTech puede proteger contra las variantes del coronavirus, incluida la sudafricana. “Aunque todavía no sabemos exactamente qué nivel de neutralización se requiere para la protección contra la enfermedad o infección por covid 19, nuestra experiencia con otras vacunas nos dice que es probable que la vacuna de Pfizer ofrezca una protección relativamente buena contra esta nueva variante”, dijo a CNN Scott Weaver, director del Instituto de Infecciones e Inmunidad de la Universidad de Texas.

La firma Pfizer dijo que hasta ahora no hay ninguna evidencia para demostrar que la vacuna no actuaría frente a las variantes, pero siguen haciendo las investigaciones necesarias para corroborarlo. Los estudios incluyen a las nuevas variantes surgidas en Sudáfrica y Reino Unido.

