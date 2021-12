Exconejita de Playboy revela traumática primera vez con Hugh Hefner

Al parecer, la mítica mansión de Playboy tiene muchos misterios que pocos conocen y que en la actualidad han comenzado a asomarse. En este caso, la exconejita Holly Madison realizó varias declaraciones impactantes para el documental "Los secretos de Playboy", cuando protagonizó el reality "The Girls of the Playboy Mansion".

Madison vivió con el fundador de la revista, Hugh Hefner, quien fue su pareja, entre los años 2001 y 2008, tiempo suficiente para terminar arrepentida, pues fue víctima de varios malos tratos. La rubia explicó que se sentía "rota" por tanta presión; sin embargo, tenía que aparentar que todo estaba bien.

Incluso, platicó que una vez tuvo el tipo de cambiar su look: se cortó el cabello y él no lo vio con buenos ojos. Tras enojarse y gritarle, le dijo que el estilo que eligió la hacía parecer "vieja y barata". En cuanto a la intimidad, confesó que Hefner le pedía que usaran drogas para tener relaciones.

Holly Madison reveló todo el calvario que vivió junto a Hefner (Foto: Laurence Cottrell)

Otras exconejitas se animan a hablar

Como era de esperarse, las declaraciones de Madison hicieron eco y terminaron por darle valor a sus compañeras. Una de ellas, Bridget Marquqrdt alzó la voz para apoyarla; mencionó que Hefner se dirigía a ella de una manera brusca, además de que muchas cosas le molestaban y siempre terminaba gritándole.

"Una vez, ella bajó usando un lápiz labial rojo y él se volvió loco. Odiaba ese color y le ordenó que se lo sacara de inmediato", narró la también exconejita.

El comportamiento de Madison fue cambiando poco a poco, recordó, pues ya se le veía deprimida.

Sobre las drogas que utilizaba Hugh Hefner durante sus fiestas fue respaldado por una exsecretaria y otra de sus compañeras, Sondra Theodore. Uno de los fármacos que más se consumían entonces era "Quaaludes" que era un poderoso sedante popular en las décadas de los 60 y 70.

¿Cómo fue la primera vez de Madison con Hefner?

Madison conoció al magnate en el lejano año 2000 durante una fiesta donde se hizo amiga de sus "novias". Entonces ella atravesaba por una situación complicada y tuvo que volver a la mansión, pero en calidad de huésped. Entonces ella no pensó que le fuera a pasar algo, pero reveló que el se tiró prácticamente sobre de ella.

"Después de que sucedió, me sentí mortificada y avergonzada y tuvo un impacto emocional mucho mayor en mí de lo que pensé", describió Madison.

Sin duda el documental traerá otros secretos que muchos pudieron sospechar y que posiblemente serían todo un horror de la realidad.

