Tragedia en Inglaterra: Un papá asesinó a su bebé con Síndrome de Down y la mamá lo encubrió

Un hombre inglés de 28 años fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de su bebé de apenas seis meses y quien padecía Síndrome de Down. En medio de un arranque de ira, Mihai-Catalin Gulie lo sacudió tan fuerte que le causó una lesión cerebral lo cual derivó en la muerte del niño tres días después de que lo hospitalizaran.

El pequeño Robert Ion nació en 2020 con Síndrome de Down, pero además padecía otras complicaciones médicas que requerían especial atención. De acuerdo con las autoridades de Liverpool, donde se llevó a cabo el juicio de sus padres, el niño fue hospitalizado el 18 de febrero de este año y fue declarado muerto el 21.

Los hechos ocurrieron en su casa de Widnes, Chesire, Inglaterra, precisan medios locales. El hombre tuvo un arranque de ira y sacudió brutalmente al niño mientras su madre había salido a la tienda con su otra hija de dos años. Gabriela Ion, mamá del bebé encubrió el daño que el hombre le hizo a Robert y trató de ocultar los moretones y heridas.

La mujer no dijo nada a pesar de que unos 10 días antes, su esposo había agredido al niño severamente. Tenía las costillas rotas y una hemorragia cerebral que no fue tratada a tiempo, mas que con remedios caseros que buscó en páginas de internet. El bebé fue hospitalizado hasta el 18 de febrero, pero no se recuperó y murió unos días después.

Vecinos de la familia dijeron que ambos padres gritaban constantemente a Robert y su hermana. Foto: Especial

Sentenciaron a los padres del bebé

Esta semana se llevó a cabo la audiencia para fijar condena a Mihai-Catalin Gulie y Gabriela Ion, padres del pequeño Robert. La jueza a cargo del caso resaltó que el hombre tenía un temperamento complicado y lamentó que el niño "sufriera tanto dolor en los últimos días de vida", relató el Daily Mail.

Mientras que a la madre, le dijo que debía haber buscado ayuda inmediata para tratar las heridas y moretones del bebé. "Si lo hubieras hecho, se habrían descubierto las costillas fracturadas y Robert estaría vivo hoy... Es algo con lo que deberás vivir por el resto de tus días", dijo la jueza.

La familia originaria de Rumanía se había mudado en 2019 a Inglaterra. A decir de sus vecinos, era común escuchar gritos de ambos padres; uno de ellos, dijo que los niños "vivían en un clima de agresión" y que con frecuencia los escuchaba llorar.

Gabriela fue sentenciada a tres años de prisión por no proteger a su pequeño hijo y permitir su asesinato, mientras el padre purgará una cadena perpetua por el homicidio de Robert, aunque al cumplir 20 años de sentencia podría ser considerado elegible para la libertad condicional.

