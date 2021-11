Arrestaron a la mujer que arrojó sopa hirviendo en la cara a empleada de restaurante mexicano en EU

La escena "calentó" los ánimos en redes sociales y ahora la dejará tras las rejas.

Una mujer de Texas que fue captada en un impactante video arrojando sopa hirviendo a la gerente de un restaurante mexicano, fue arrestada el pasado miércoles por la policía. Amanda Martínez de 31 años es acusada de asalto tras la difusión de las imágenes registradas el 7 de noviembre.

Como se aprecia en el video viral, la furiosa clienta intentó quemar a la empleada del restaurante "Sol de Jalisco" en la ciudad texana de Temple.

"No solaparemos este tipo de comportamiento y esperamos de nuestros ciudadanos lo mejor", dijo a una televisora local el jefe de la policía de Temple, Allen Teston. "Si un ciudadano considera que recibió un mal servicio nosotros les pedimos que se mantengan cívicos hasta que el problema se resuelva", acotó.

Los informes policiales detallan que Martínez recogió su pedido en el local de comida mexicana, pero éste se encontraba hirviendo, por lo que regresó y se quejó que estaba tan caliente que derritió el plástico que cubría el bote. La gerente Jannelle Broland se disculpó con la cliente y le ofreció la devolución de su dinero u otra selección del menú, pero nada contuvo la ira de la consumidora.

Martínez exigió hablar con otro gerente y finalmente explotó y le lanzó la sopa caliente en la cara a Broland, para salir huyendo del local.

Amanda Martínez está acusada de agresión. (Foto: Condado de Bell)

"Lo primero que pensé, fue '¿qué pasó?'", explicó la afectada a TMZ. "'¿Por qué está pasando esto?'" Me di cuenta que no podría abrir mis ojos y que ella realmente me había lanzado la sopa en la cara".

Martínez fue ingresada en la cárcel del condado de Bell y fue vetada de por vida del restaurante.

SIGUE LEYENDO: Mató a su esposa con cereal envenenado pero fingió que fue una sobredosis: le dieron cadena perpetua

El escalofriante caso de la joven que grabó su muerte: su novio drogado la apuñaló más de 30 veces