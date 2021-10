Santoral: ¿Qué santo se celebra HOY 14 de octubre? San Calixto I

Este 14 de octubre, el santoral católico celebra la memoria litúrgica de San Calixto I, quien es considerado el decimosexto papa de la Iglesia Católica; de acuerdo con dicha institución, su mandato se mantuvo desde el año 217 hasta el 222. Su función como gobernante de la Iglesia ocurrió durante el reinado de los emperadores romanos Heliogábalo y Alejandro Severo. Una de las cuestiones más destacadas de su obra es que persiguió las primeras herejías contra el dogma cristiano.

Como parte de esa misión, San Calixto I se enfrentó con el antipapa Hipólito de Roma, quien resultó ser su biógrafo. El papa es considerado santo por la Iglesia Católica y ortodoxa, pues murió como mártir por defender sus creencias y la palabra de Dios; debido a esto, se convirtió en el primer papa, después de San Pedro, en figurar con esta categoría en Martirologio romano más antiguo que se ha visto.

San Calixto I es el segundo mártir, después de San Pedro. Foto: Twitter @SantosIglesia

La historia de San Calixto I

San Calixto I nació como esclavo. Su familia era pagana, de origen griego, pero residían en Roma, razón por la que el santo no se acercó a la religión hasta que fue un adulto. Luego de una serie de problemas que lo llevaron al exilio, el futuro papa trabajó como secretario personal del papa Ceferino. El mismo pontífice fue quien lo ordenó diácono y, cuando falleció, se dice que el pueblo y el clero de Roma eligieron a San Calixto I como sucesor a la edad de 62 años.

Todo lo que se conoce sobre el santo proviene de los escritos de Hipólito de Roma, por lo que se cree que dentro de su historia hay contradicciones y controversias, pues el antipapa era uno de sus más grandes rivales. Hipólito, en su obra titulada "Philosophumena", acusa al santo de ser tan ambicioso como corrupto. Sin embargo, la Iglesia Católica ha optado por cuestionar la opinión del escritor, pues se dice que carece de objetividad.

San Calixto murió como mártir. Foto: Twitter @FJouRivera

Oración a San Calixto I

Oh, Santísimo Calixto, tú que demostraste tu gran devoción hasta el último día de tu vida y que, aun arriesgando tu vida, construiste las catacumbas para que el Señor continuara siendo honrado a través del Sacrificio de la Santa Misa, no me abandones en este momento en el que tanto necesito de tu sagrada ayuda. Amén.

Otros santos recordados el 14 de octubre: