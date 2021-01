¿Cuáles son los países más baratos y bonitos para visitar?

Si uno de tus propósitos de año nuevo es viajar, pero debido a la pandemia no tienes mucho dinero, pero hay muchos destinos muy bonitos y accesibles, dependerá de cual sea tu favorito y tu presupuesto, aunque hay algunas opciones que son bastante lejanas y por lo tanto más costosas.

Hay varias opciones de vuelos con ayuda de algunos portales en donde podrás encontrar precios accesibles, aunque dependerá de las fechas, es decir que sea temporada baja y algunos vuelos en la tarde-noche y entre semana son más baratos, pues muchas personas prefieren viajar de noche, pero por escoger estas opciones con diferencia de horas valen mucho la pena.

Lo más importante es consultar es consultar las medidas sanitarias de cada lugar, o esperar a que las condiciones sean más favorables, aunque eso no es un obstáculo para ir planeando tu viaje e incluso comprarlo con un año de anticipación.

Costa Rica

Costa Rica, considerado como uno de los países más felices y hermosos del mundo, es definitivamente uno de los mejores destinos si planeas viajar con un presupuesto ajustado. ¡Costa Rica es un país con playas espectaculares y una gran oferta gastronómica! Y si estás pensando en un destino para tu Luna de Miel, ¡Costa Rica es un destino de Luna de Miel impresionante e incluso podrás casarte allí si quieres una experiencia diferente para el día de tu boda y uno de los días más importantes de tu vida! Visitar el Teatro Nacional, dar un paseo en bote por los canales en busca de animales salvajes del Parque Nacional de Tortuguero, disfrutar del espectáculo nocturno del desove de las tortugas a las aguas termales del Volcán Arenal, dar un paseo por los bosques tropicales lluviosos en busca de Cataratas, ... Podríamos dar un millón de razones para visitar Costa Rica en el 2020 y quizás nos quedaríamos cortos.

Bulgaria

Bulgaria es un país que suele aparecer en estos listados cada año ya que no solo es un destino barato sino que además tiene una cultura muy rica, una población local acogedora, paisajes extraordinarios - tiene uno de los entornos naturales más espectaculares del este de Europa - y mucho que ver y hacer. Bulgaria es un paraiso natural y un destino de vacaciones que todavía no está masificado por que sigue estando apartada de los circuitos turísticos por esa zona de Europa. Si te gustas los países con tradiciones aún vivas, Bulgaria tiene que ser tu próximo destino.

Hungría

Tal y como pasa con otros países del este de Europa, Hungría es uno de los grandes desconocidos para mucha gente principalmente por la mala promoción del país que se ha hecho. ¡Y es uno de los países con más cultura, historia y patrimonio histórico que podremos visitar en esa región de Europa! Solo una estancia en Budapest hará que tu viaje a Hungría merezca la pena ya que podemos confirmar que Budapest es una de las ciudades más espectaculares de Europa ya que tiene la belleza de Viena y la vida nocturna de Praga. ¡Y todo con una arquitectura más atractiva, una gente mucho más amable que en otras capitales del centro de Europa y, sobre todo, unos precios muy asequibles!

Rumanía

Como pasa con Hungría, Rumanía es otro de los países que han hecho una promoción bastante pobre y del que conocemos muy poco cuando tiene muchísimo que ofrecer. Rumanía es un país que tiene una historia que se extiende a lo largo de dos milenios y es un paraje natural de gran belleza. ¿Te gusta la aventura? Rumanía es uno de primeros destinos de viajes de aventura en Europa y aunque es más conocido por el Conde Drácula, este país de Europa del Este tiene mucho más que ofrecer. Y además, ¡los precios también son acogedores para todo lo que este país tiene que ofrecer! Seamos honestos: hay mucha gente que tiene muchos estereotipos infundados sobre Rumanía. No, Rumanía no es un país peligroso. No, Rumanía no está lleno de feos edificios grises de la era Soviética. No te quedes con las ganas y ve a descubrir Rumanía.

Vietnam

A pesar de una económia en pleno auge, Vietnam es un país que todavía ofrece un valor increíble y tiene muchas partes relativamente inexploradas y sigue siendo un destino bastante económico. Como pasa con otros países en esta lista, pensamos que Vietnam es una páis muy infravalorado, principalmente por que los destinos más conocidos y visitados en Vietnam son Sapa y Ha Long Bay que están sobre saturados. Pero Vietnam es mucho más y si te lanzas a conocer los lugares menos conocidos te aseguramos que querrás volver. Por ejemplo, la provincia de Ha Giang, en el norte del país, sigue siendo practicamente virgen y Tam Coc puede ser una alternativa increíble a la bahía de Ha Long. Por otro lado, la ciudad de Phong Nha es un lugar increíble si lo que te gusta es el turismo de aventura ya que es donde se encuentran varias de las cuevas más grandes del mundo. ¡Y qué decir de su espectacular naturaleza!

Tailandia

Tailandia puede ser todavía uno de los países más baratos para viajar en 2020, especialmente si viajas a las regiones del norte ya que mientras más te alejes de las playas más famosas de Tailandia, mejor vas a estar y todo es más barato, aunque sin dejar de ser espectacular. Puedes dirigirte al norte de Tailandia, a la región de Chiang Mai donde encontrarás un paraíso en lo que se refiere a viajar barato. En Chiang Mai, entre los campos de arroz, los templos budistas y las tribus de las colinas, encontrarás algunos de los alojamientos más baratos de todo el país, tanto si buscas un dormitorio para mochileros (a partir de 5 dólares/3 euros) como un cómodo hotel con piscina (a partir de 30 dólares/20 euros). Con todo esto no nos extraña que Chiang Mai siga siendo el lugar preferido de nómadas digitales y expatriados que buscan un coste de vida súper bajo combinado con una alta calidad de vida.

Marruecos

Marruecos es uno de los países más estables de África del Norte, un destino a un tiro de piedra de Europa y bastante barato siempre y cuando puedas librarte de los agresivos vendedores que intentarán venderte alfombras y baratijas de todo tipo por un precio desorbitado, así como taxistas que te tentarán para que uses sus servicios durante el tiempo de tu estancia en Marruecos por un precio mucho mayor del que deberías pagar. Sabemos que este es uno de los estereotipos sobre Marruecos y aunque estamos en contra de todo tipo de estereotipo, nos tememos que este es uno que sí es verdad. ¿Viajas con tu mochila? Te alegrará saber que Marruecos tiene una pequeña pero creciente red de albergues para mochileros donde podrás hospedarte por muy poco. Y si tienes un poco más de presupuesto, siempre podrás alojarte (lo recomendamos) en uno de los muchos riads icónicos - hoteles tradicionales con patios con jardines que ofrecen un alivio agradable de las bulliciosas calles de la ciudad - que hay por todo Marruecos. Y finalmente, dicen que en el desierto del Sahara hay más granos de arena que estrellas en el universo, lo cual es una idea maravillosa para contemplar mientras acampas en medio del desierto marroquí admirando un cielo lleno de estrellas.

