Salió de fiesta con su novio y encuentran su cuerpo calcinado en una barranca; tenía 17 años

Una adolescente de 17 años salió de fiesta el pasado sábado 23 de enero y nunca volvió a su casa, tras lo cual fue reportada como desaparecida por su familia. La joven de 17 años no tenía razones para no regresar a su hogar, lo que desató la preocupación de sus familiares quienes dieron aviso a la Policía.

Pasaron las horas y Roberta Siragusa no aparecía, de acuerdo con lo descrito por el diario británico The Sun, fue su propio novio, Morreale, quien acudió a una estación de Policía, acompañado de su padre y su abogado, para informar a las autoridades en dónde se encontraba ella.

Sin embargo, la ubicación que les dio fue acerca de la localización del cuerpo de la menor, en este caso en un barranco; el joven, pareja de Roberta confesó no haber participado en el crimen de la adolescente. El cuerpo de Roberta Siragusa fue hallado calcinado de manera tal que estaba prácticamente irreconocible.

Fueron juntos a una fiesta

El cuerpo de la joven fue encontrado calcinado en un barranco. FOTO: Expecial

Roberta fue encontrada en un barranco en Caccamo, en la isla de Sicilia, Italia. La noche en que desaparecido había salido de fiesta con su novio, Morreale, de acuerdo con la declaración del abogado. Fue en una villa privada en donde se divirtieron durante la noche y aunque sus padres le habían pedido que volviera antes de la medianoche, Roberta nunca llegó.

Fue al día siguiente que al no encontrar a su hija en casa, los padres dieron aviso a la Policía. Ahora la familia de Roberta pide justicia ante el terrible asesinato de su hija. De acuerdo con The Sun, el novio de Roberta no ha revelado la identidad de los asesinos pese a que fue él mismo quien condujo a las autoridades hasta el lugar donde se encontraba el cuerpo de la joven.

Aún siguen las investigaciones para determinaran la causa exacta de la muerte de Roberta Siragusa y también el protocolo para dar con los culpables de su asesinato.