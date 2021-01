Joe Biden llora durante último discurso antes de llegar a Washington; recuerda a su hijo fallecido

Joe Biden en su despedida de Delaware, celebrada en el Centro de la Guardia Nacional / Reserva que lleva el nombre de su difunto hijo Beau Biden, rindió homenaje a su estado natal. Después de sus comentarios, se detuvo y conversó con amigos y simpatizantes de la multitud, como una cuerda de Iowa al comienzo de su largo viaje de campaña.

"Siempre seré un hijo orgulloso del estado de Delaware", dijo Biden, quien luchó por contener las lágrimas mientras pronunciaba breves comentarios.

Un conmovido Joe Biden lamentó que su hijo, Joseph Robinette Beau Biden III no estuviera presente en su toma de posesión. "Saben, esto es algo sentimental. Jill me dijo que no me emocionara demasiado. Mi lamento es que mi difunto hijo no está aquí para ver cómo me convierto en presidente", expresó el demócrata.

Trump se niega

Donald Trump no asistirá a la toma de posesión de Biden, el primer presidente saliente que se salta la ceremonia desde Andrew Johnson hace más de siglo y medio. Trump permaneció oculto en la Casa Blanca el martes con un calendario anunciado. Los ayudantes dijeron que había grabado un mensaje de despedida y que estaba consultando con asesores sobre los indultos de última hora y las concesiones de indulto.

Trump planea partir de Washington el miércoles por la mañana en una gran ceremonia en la base aérea que él mismo ayudó a planificar.

Los asistentes dicen que el primer evento de Biden en Washington, junto con la vicepresidenta electa Kamala Harris, será participar en una ceremonia vespertina en el Reflecting Pool cerca del Lincoln Memorial para honrar las 400.000 vidas estadounidenses perdidas por COVID-19.

Por AP.