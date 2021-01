¿Por qué Joe Biden NO trabaja el 18 de diciembre? Cinco DATOS que no sabías del mandatario

A unas horas de que se convierta en el sucesor de Donald Trump y nuevo presidente en funciones de los Estados Unidos, sin duda Joe Biden es el hombre del momento. Las búsquedas en internet cada vez aumentan más y las publicaciones en redes sociales no paran de mencionarlo.

Y aunque ya mucho se conoce acerca de su plan de Gobierno, de sus acciones de los primeros 100 días en la Casa Blanca o incluso de su rivalidad con Trump, no se sabe tanto de su perfil un poco más íntimo, es por eso que aquí te presentamos la razón por la cuál no trabaja un día específico al año y otros cinco datos curiosos que no sabías de este político.

1. Superó la tartamudez

En su infancia, Biden sufrió esta condición, por lo cual sus compañeros del colegio lo molestaban, sin embargo, él logró imponerse ante este hecho y superó la tartamudez. El político asegura que no recibió ayuda profesional.

2. Su vida ha estado marcada por la tragedia

Biden perdió a su hija y a su esposa en un accidente automovilístico en 1972, cuando iban en camino a comprar un árbol navideño. Sus dos hijos también resultaron gravemente lesionados.

3. Juró como senador en el hospital

Con sus dos hijos en el nosocomio, Biden juró el cargo de senador de Delaware en 1973.

4. Fue senador por primera vez a los 29 años

Hecho que lo convierte en uno de los senadores más jóvenes de la historia de Estados Unidos. Su primer cargo en dicha posición fue al representar al estado de Delaware, y ha sido reelegido seis veces, por ello, Biden también ha sido el senador de Delaware con más años de servicio: desde el año 1972 y hasta el año 2008.

5. Joe Biden no trabaja ningún 18 de diciembre

Esto lo hace en honor y recuerdo a su esposa y a su hija