Al menos, seis personas murieron durante ensayo de vacuna contra el COVID de Pfizer

Al menos, seis personas murieron durante los ensayos de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer, de acuerdo con la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos.

En el documento se puede leer que seis personas perdieron la vida durante el ensayo de la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech. Sin embargo, hasta el momento no se ha podido comprobar que estos fallecimientos tengan relación con la aplicación de la vacuna.

"A total of six (2 vaccine, 4 placebo) of 43 mil 448 enrolled participants (0.01%) died during the reporting period from April 29, 2020 (first participant, first visit) to November 14, 2020 (cutoffdate)"

"Un total de seis (2 vacunas, 4 placebo) de 43 mil 448 participantes inscritos (0.01%) murieron durante el período del informe desde el 29 de abril de 2020 (primer participante, primera visita) hasta el 14 de noviembre de 2020 (fecha de corte)", se puede leer en el documento.

Explicación de las muertes

La FDA explicó que cuatro personas formaban parte del grupo placebo y no tuvieron contacto con la vacuna, mientras que otras dos personas sí se les aplicó la vacuna.

En el documento expuso que los dos fallecidos eran personas mayores de 55 años y murieron víctima de un paro cardiaco y arterioesclerosis respectivamente.

Por su parte las autoridades de Estados Unidos aseguran que el fármaco es seguro y no debería representar alguna preocupación en específico.

Si deseas leer el documento completo dale clic aquí.