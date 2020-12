VIDEO VIRAL: ¡Se llevó hasta los focos! Novia vacía departamento de su novio; todo por darle las llaves

Edwin Pichigua Guzmán, fue víctima de abuso de confianza por parte de su novia, luego de que ella aprovechó que le había dado las llaves de su departamento para vaciar todas las pertenencias del lugar.

Pichigua, ciudadano peruano, conoció a Lauri Licemili Granados, con quien estableció una relación sentimental y luego de un mes de noviazgo, creyó que tenía suficiente confianza con la mujer venezolana.

“Cuando vine a mi departamento, me percato de que mi cortina no estaba y cuando entré no había nada. Ni la cortina, ni nada”, dijo en una entrevista posterior.

Los vecinos fueron quienes alertaron al ingenuo hombre, de que su novia y dos hombres estaban retirando varios aparatos eléctricos y otros objetos de su casa. Además, avisaron a las autoridades.

"No recuperé mis platos"

“Mi lavadora, mi cocina, mis muebles, mi televisor, mi ventilador, mi reloj, todo eso lo recuperé. Lo único que no recuperé fueron mis platos, las ollas ni la licuadora”, explicó.

El botín está valuado en 10 mil soles, unos 60 mil pesos mexicanos. Gracias a que los vecinos aportaron datos sobre el camión en que se llevaron sus cosas, la policía logró recuperar parte de sus pertenencias.