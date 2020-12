España ya cuenta con las primeras vacunas Pfizer anti COVID-19

Las primeras dosis de la vacuna del coronavirus de todas las que llegarán a España se encuentran desde primeras horas de este sábado en un centro logístico que la farmacéutica Pfizer tiene en la provincia de Guadalajara (centro), desde donde se distribuirán a otros puntos del país.



Fuentes del dispositivo de seguridad que protegió el cargamento indicaron a EFE que ayer, día de Navidad, un primer camión, no demasiado pesado, cruzó la frontera procedente de Puurs (Bélgica), escoltado por la Guardia Civil y tras pasar la noche en un cuartel de este cuerpo de seguridad, hoy se dirigió a un centro logístico de la farmacéutica en Guadalajara.



Está previsto que mañana domingo reciban la vacuna los primeros españoles: una persona mayor y un trabajador de una residencia de mayores de la ciudad de Guadalajara y continuará la vacunación en el resto de España.



Este mismo proceso se está produciendo en todos los países de la Unión Europea, ya que una vez autorizado el uso de la vacuna por la UE el pasado 21 de diciembre, la farmacéutica anunció que comenzaría el envío inmediato de dos contenedores a cada uno de los países de la UE para que empezaran la vacunación en la misma fecha, después de que Europa estableciera que las vacunas se empezarían a administrar entre el 27 y el 29 de diciembre para que el proceso sea de manera coordinada.



La de hoy es la primera entrega a España de la vacuna de Pfizer a la que seguirán cada lunes partidas de dosis para distribuir entre las regiones.



El almacenaje de las vacunas es uno de los secretos mejor guardados por razones de seguridad, con el objetivo de que no haya ningún tipo de incidencia.



El transporte y depósito de los miles de dosis que llegarán a España serán vigiladas por la Policía española, la Guardia Civil y las policías regionales, con un dispositivo que garantice no solo la seguridad física, sino también virtual , para que ningún centro de almacenaje pueda sufrir un ciberataque.

Por EFE.

