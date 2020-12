Mutación de Covid-19 no resistiría a la vacuna: Expertos

Los expertos en salud de Estados Unidos aseguran que no ven ningún peligro potencial por la mutación del coronavirus y la nueva cepa que reportó Gran Bretaña. Esto luego de que la noticia de la nueva cepa virulenta de Covid-19 hallada en Reino Unido, inquietó al mundo, luego de surgir tras la distribución global de las vacunas Pfizer y Moderna.

Sin embargo, para los médicos norteamericanos, el Cirujano General Dr. Jerome Adams, elegido por el presidente electo, Joe Biden y Viveck Murthty, la nueva cepa no representa una amenaza mientras los estadounidenses sigan las políticas de salud básicas como sugieren las pautas de los CDC.

"Ni siquiera sabemos si realmente es más contagiosos todavía o no, o simplemente resulta ser una cepa que estuvo involucrada en un evento de esparcimiento" comentó Adams, quien agregó que " En este momento, no tenemos indicios de que vaya a dañar nuestra capacidad para seguir vacunando a las personas o de que incluso es más peligroso y mortal que las cepas que existen y conocemos actualmente".

Expertos dicen que la cepa no sería muy distinta a las actuales

Murthy compartió el mensaje del cirujano general e instó a los estadounidenses a mantener la calma y seguir "los pilares" de prevención de la Covid-19, como: El uso de cubrebocas, lavado de manos y distancia social.

"Es importante mencionar que si bien parece ser más fácil de contagiar, no tenemos evidencia aún de que este es un virus más mortal para una persona que lo adquiere. No hay razón para creer que las vacunas que se han desarrollado no serán efectivas contra este virus también", cerró Murthy.

Actualmente, Estados Unidos tiene 317 mil muertes por el brote de Covid-19, el cual ha cobrado la vida de 1. 69 millones de habitantes alrededor del mundo y EU es la nación con mayor número de decesos, de acuerdo a las cifras oficiales.

