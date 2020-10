NASA y compañía de teléfonos celulares llevarán RED 4G hasta la superficie LUNAR

View this post on Instagram

#Nokia, la nota multinazionale finlandese di telecomunicazioni, ha deciso di lasciare il segno nel settore connettivitu00e0. u00c8 ormai dal 2018 che lu2019agenzia sta cercando un modo per portare la rete #Lte sul nostro satellite, la #Luna, ma solamente ora lu2019obiettivo sembra essere piu00f9 raggiungibile: la #Nasa ha deciso di contribuire con un finanziamento di ben 14,1 milioni di dollari.u2800 u2800 Lu2019agenzia spaziale americana ha da sempre lu2019obiettivo di rendere piu00f9 efficaci le missioni di ricerca sulla superficie lunare, e per farlo il primo passo sarebbe rendere migliori e piu00f9 veloci le comunicazioni grazie a unu2019infrastruttura di rete #4G sul satellite, specialmente in vista del progetto #Artemis, che riporteru00e0 lu2019uomo sulla Luna.u2800 u2800 u201cIl significativo investimento della Nasa in dimostrazioni tecnologiche innovative, guidate da piccole e grandi imprese statunitensi in nove stati, amplieru00e0 ciu00f2 che u00e8 possibile nello spazio e sulla superficie lunareu201d, ha dichiarato #JimBridenstine, amministratore della Nasa. u201cInsieme, la Nasa e lu2019industria stanno sviluppando una serie di tecnologie pronte per la missione per supportare una presenza sostenibile sulla Luna e future missioni umane su #Marteu201d.u2800 u2800 Nokia u00e8 solamente una delle 14 aziende selezionate come partner per sviluppare tecnologie: ogni azienda contribuiru00e0 con una percentuale minima al costo totale del progetto, e le varie risorse favoriranno lo sviluppo di tecnologie spaziali critiche, facendo risparmiare denaro allu2019agenzia e ai contribuenti americani. La maggior parte dei finanziamenti aiuteru00e0 a maturare le tecnologie di gestione dei fluidi criogenici tramite dimostrazioni nello spazio guidate da imprese come la ben nota #SpaceX.u2800 u2800 Dieci delle aziende selezionate sosterranno lo sviluppo e la dimostrazione di tecnologie per la superficie lunare, la generazione di energia di superficie e lo stoccaggio di energia, le comunicazioni e tutta una serie di implementazioni che puntano a stabilire una presenza sostenibile lu00ec entro la fine del decennio.u2800 u2800 Un progetto ambizioso, ma che sembrerebbe sempre piu00f9 fattibile. Voi che ne pensate?u2800 Fatecelo sapere nei commenti!u2800 u2800 A cura di: @spittydogu2800 u2800 #worldy