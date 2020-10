SCT y Huawei anuncian a los ganadores de Seeds for the future

Potenciar el talento joven mexicano e incentivar el emprendimiento a través del diseño e implementación de soluciones tecnológicas innovadoras, con impacto social, son los objetivos principales del programa “Seeds for the Future” (Semillas para el Futuro).

La iniciativa es coordinada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de su red de Centros de Inclusión Digital, que imparte cursos y capacitaciones sobre alfabetización digital, programación y codificación, y herramientas para promover las tecnologías de la información y la comunicación.

Por su parte, la empresa Huawei, ofrecerá becas a los 40 estudiantes ganadores, quienes participarán del 26 al 30 de octubre próximos, de manera virtual en una comunidad que reúne a más de 2 mil estudiantes en 60 países.

Amparo Méndez, estudiante de la carrera de ingeniería en tecnologías de la información por la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales en Oaxaca, fue una de las seleccionadas, con su proyecto, que busca mejorar la calidad de vida de las mujeres.

“Tengo altas expectativas respecto a este programa, creo firmemente que las tecnologías de la información deben ser una herramienta en pro de la inclusión”, expuso la estudiante, que fue seleccionada junto a otros 39 jóvenes que compartirán experiencias y proyectos a través de plataformas tecnológicas, con el fin de fortalecer su visión del emprendimiento y la innovación a nivel global.

Este intercambio, también incluye clases de tecnología y cursos sobre la Inteligencia Artificial, redes 5G y Cloud Computing, entre otros.

Los estudiantes también participarán en recorridos virtuales por los laboratorios Huawei y por sitios emblemáticos de la historia de China, como la Gran Muralla y la Ciudad Prohibida de Pekín.

Los ganadores, también cuentan con becas concedidas por Huawei, en el campo de la innovación en las Telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Entre los estados que tendrán representación durante esta edición, se encuentran: Baja California, Campeche, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas

