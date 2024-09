¿Ya compraste el disfraz para Halloween de tus mascotas? Petco lanza rebajas en artículos para perros y gatos

Lo sabemos, todavía no llegan ni siquiera las fiestas patrias, pero las ofertas previo a la temporada de Halloween y Día de Muertos ya están aquí y es imposible no aprovecharlas incluso si nos adelantamos por varias semanas a la época más aterradora del año. Además, no hablamos de la decoración o los disfraces que hemos de usar, sino a los que llevarán nuestras mascotas, por lo que el gasto está completamente justificado, ¡pues todo sea por los perrhijos y gathijos!

Y es que, ¿a poco no lucen adorables los perros y gatos con sus disfraces?, ya sea de calabaza, con el más divertido y original o simplemente con un sombrero de bruja el resultado es tierno y aterrador, la dupla que sin duda esperamos en nuestros amigos de cuatro patas. Si eres de los que siempre apuesta por disfrazar a sus mascotas, sin duda tienes que checar estas rebajas en artículos para lomitos y michis, ya que hay un poco de todo.

No importa si prefieres sólo juguetes temáticos para morder o las pelotas con diseño de Halloween, o si por el contrario, prefieres algo que tus amigos peludos puedan usar como es el caso de los disfraces. ¡Y te tenemos buenas noticias!, pues en plenos festejos patrios ya llegaron los descuentos y ofertas en los artículos de la época en la que los sustos y el temor se hacen presentes todo el tiempo. Hoy te compartimos las que ya están disponibles en Petco.

Perritos encarcelados; una idea de disfraz para Halloween. (Foto: Petco)

Petco pone en rebajas los disfraces y productos para perros y gatos

En su sitio oficial Petco anunció rebajas del 30 por ciento de descuento en muchos de sus artículos para mascotas, especialmente para perros y gatos, pero lo que hace de esta promoción la más esperada del año. En esta "Bootique" encontrarás la ropita temática de diablo, bruja, murciélago y más, pero también piezas que le serán de mucha utilidad a tus mascotas como cobijas, camas, bolsas para recoger sus desechos en los paseos y juguetes.

Los precios en promedio van desde los 104 pesos mexicanos y no llegan ni siquiera a los 500 pesos, así que aprovecha para surtirte y que tus gatos y perros tengan un outfit terrorífico para cada día de octubre y noviembre; recuerda que después de Halloween, llegan los festejos tradicionales con el Día de Muertos en México, así que oportunidad para que tus michis y lomitos se luzcan.

Un collar para no estresar a tus mascotas puede ser opción. (Foto: Petco)

¿Qué productos de Halloween vende Petco para gatos?

Rascador en forma de casita embrujada en 349.30 pesos

Cama con forma de sombrero de bruja en 489.30 pesos

Cama con forma de ataúd en 419 pesos

Disfraz de vaquero en 174.30 pesos

Alas de murciélago en 104.30 pesos

Cama con diseño de calabaza en 349.30 pesos

Disfraz de pirata con tricornio en 174.30 pesos

Productos de Halloween para Perros en Petco

Sudadera modelo calabaza en 279.30 pesos

Disfraz estilo sombrero con cuernos rojos y capa em 104.30 pesos

Disfraz modelo prisionero con gorrito y letrero en 279.30 pesos

Cobija con diseño de constelación en 209.30 pesos

Sudadera de cerdito en 244.30 pesos

Sudadera de esqueleto en 279.30 pesos

Paquete de bolsitas para desechos 120 piezas en 90.30 pesos

Bandana con estampado de calabaza en 104.30 pesos

Suéter tejido modelo witches en 244.30 pesos

Disfraz modelo de calabaza en 279.30 pesos

Estos son algunos de los juguetes que están con rebaja. (Foto: Petco)

Es importante que sepas que todos estos productos no estarán en rebaja por mucho tiempo, pues en el sitio web se acara que la rebaja del 30 por ciento de descuento es exclusiva en las compras en línea, además que la promoción sólo estará disponible hasta el jueves 12 de septiembre. ¡Así que no la dejes pasar!

Sigue leyendo:

Costco: 3 ofertas imperdibles que tienes que aprovechar del 10 al 15 de septiembre

¿Cuál es la misión espiritual de los perros con sus amos? Descubre su mensaje